 Decomisan droga en operativo en Jutiapa
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Decomisan droga en operativo en Jutiapa

Dos sospechosos fueron detenidos.

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La droga decomisada en el operativo en Jutiapa., PNC
La droga decomisada en el operativo en Jutiapa. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad reportaron este lunes, 19 de octubre, el decomiso de un cargamento de droga como resultado de un operativo interinstitucional implementado en el kilómetro 132.1, en jurisdicción de Pasaco, departamento de Jutiapa.

Según la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), el personal de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) llevó a cabo las diligencias que permitieron el hallazgo.

Los agentes inspeccionaron una grúa que transportaba un picop y determinaron que de esa manera también eran trasladados 20 paquetes con marihuana y dos envoltorios que contenían piedras de crack.

Capturan a sospechosos

La PNC informó que durante el operativo de control e inspección implementado en Pasaco, Jutiapa, fueron capturados dos hombres, de 25 y 52 años, quienes transportaban en un camión grúa el picop con droga.

Además de los envoltorios con estupefacientes, también fueron decomisados dos teléfonos celulares. Ambos vehículos quedaron consignados para las diligencias correspondientes.

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