 Dos mujeres pierden la vida en accidente múltiple en ruta al Atlántico
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Dos mujeres pierden la vida en accidente múltiple en ruta al Atlántico

Un tráiler, un vehículo liviano y una motocicleta chocaron en el kilómetro 296.

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Área del accidente múltilple ocurrido en el kilómetro 296 de la ruta al Atlántico., Bomberos Voluntarios
Área del accidente múltilple ocurrido en el kilómetro 296 de la ruta al Atlántico. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un accidente de tránsito múltiple se registró aproximadamente al mediodía de este martes, 20 de octubre, en el kilómetro 296 de la ruta al Atlántico, en el sector conocido como la segunda entrada a Puerto Barrios, en el departamento de Izabal.

Según la información compartida por los bomberos Voluntarios, por causas no establecidas, en el mencionado punto colisionaron un vehículo de transporte pesado, un automóvil liviano y una motocicleta.

Los técnicos en urgencias médicas de la 7ª avenida se presentaron al lugar de los hechos para atender a los posibles afectados. Tras hacer la verificación correspondiente, determinaron que había dos mujeres con múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo tras el fuerte impacto vial.

"Se verificaron los signos vitales de estas personas, con resultados negativos, por lo cual se dio aviso a las autoridades correspondientes", explicó un portavoz de la institución.

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