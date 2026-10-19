 Accidente en zona 15: Vehículo empotrado
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Aparatoso accidente en zona 15: Vehículo queda empotrado

Hay un cierre vial parcial en ese sector.

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Área donde ocurrió el accidente en zona 15., PMT capitalina/Montejo
Área donde ocurrió el accidente en zona 15. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
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Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió aproximadamente a la medianoche en el bulevar Landívar y 11 calle de la zona 15 de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades le dan seguimiento al tema y pidieron precaución a quienes regularmente utilizan este tramo.

Por causas no establecidas, el conductor de un automóvil perdió el control del volante y colisionó contra una pared protectora de un centro comercial. Además, quedó semivolcado.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, informó que, se trató de un "impactante percance vehicular", donde "milagrosamente" el conductor está ileso y no se tiene reporte de otras personas heridas.

En su cuenta de la red social X, el funcionario compartió imágenes del área donde ocurrió el percance. En las mismas se observa que el carro está parcialmente destruido y también hay daños en señales de tránsito y en el área verde.

Hasta el momento, no se tienen detalles sobre el monto que representan las pérdidas materiales. Solo se indicó que el conductor se pondrá de acuerdo con la empresa privada por el daño provocado.

Cierre vial

El vocero de la PMT indicó que el tránsito se ha visto afectado debido al impacto que generó esta fuerte colisión ocurrida en la zona 15.

"Se tiene interrupción en el carril derecho hacia el paso a desnivel Cayalá. Se hace un llamado a los usuarios a tomar las precauciones necesarias", expresó.

Provial atendió 45 hechos de tránsito en una semana

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) dio a conocer que entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre se registraron 45 hechos de tránsito en distintas rutas del país, los cuales fueron atendidos a través de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), en cumplimiento del Plan de Acción Invierno 2026.

La CA-9 Norte fue la ruta con mayor incidencia, con 19 sucesos, seguida por la CA-9 Sur y la CA-2 Occidente, cada una con siete casos. La CA-1 Oriente y Occidente reportaron cinco hechos cada una, mientras que la CA-13 y la CITO 180 tuvieron un caso cada una.

Entre los incidentes reportados durante la semana, se contabilizaron 14 colisiones, 13 salidas de pista y 7 colisiones múltiples. Además, se documentaron 4 vuelcos, 2 derrapes y otros hechos como caída de carga, choque, desprendimiento de neumático, atropello y vehículo incendiado.

En total, 364 personas se vieron involucradas en los accidentes: 181 salieron ilesas, 138 recibieron asistencia, 21 fueron trasladadas y 20 resultaron heridas. De igual forma, se reportaron cuatro fallecidos.

De acuerdo con la cartera, se mantienen acciones permanentes de prevención, monitoreo y atención en las principales carreteras para proteger a quienes transitan por ellas.

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