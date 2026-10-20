Accidente de tráiler causa obstrucción en ruta hacia el Atlántico

El tránsito se encuentra complicado en la ruta al Atlántico debido a un accidente ocurrido durante la madrugada de este martes, 20 de octubre, en el kilómetro 8, el cual involucró a un vehículo de transporte pesado.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que, por causas no establecidas, el conductor del tráiler perdió el control del volante y colisionó cuando transitaba en el referido sector, que forma parte de la jurisdicción de la Ciudad de Guatemala.
Según el reporte de la institución, el percance dejó a una persona lesionada, a quien los cuerpos de socorro le brindaron la asistencia correspondiente.
Con respecto al impacto que este incidente genera en la circulación vehicular, Provial compartió que el vehículo permanece obstruyendo el paso con dirección norte.
El personal de tránsito se encuentra en el lugar regulando el paso y gestionando las acciones para poder retirar el obstáculo y liberar por completo este importante tramo lo antes posible.