 Hallan cuerpo de hombre en ruta al Atlántico: detalles
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Localizan a un hombre fallecido al fondo de un barranco

La persona fue encontrada en el kilómetro 14.5 de la ruta al Atlántico.

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Área donde fue localizada la persona fallecida en Km. 14.5 de la ruta al Atlántico., Bomberos Voluntarios
Área donde fue localizada la persona fallecida en Km. 14.5 de la ruta al Atlántico. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Los cuerpos de socorro reportaron en horas de la mañana de este martes, 20 de octubre, el hallazgo de una persona fallecida en un sector de la colonia San Manuel, ubicada en el kilómetro 14.5 de la ruta hacia el Atlántico.

Los integrantes de los equipos operativos de las 50ª, 85ª y 122ª compañías de Bomberos Voluntarios se presentaron al sector tras recibir reportes con respecto a la presencia de posibles restos humanos.

Al hacer la verificación correspondiente se determinó que, en el fondo de un barranco, en un área cubierta con vegetación y agua acumulada, permanecía un cuerpo humano en estado de descomposición.

Únicamente se determinó que se trataba de un hombre, pero hasta el momento no ha podido ser identificado. Tampoco se conoce las posibles causas de su fallecimiento.

"Los técnicos en urgencias médicas trabajan en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público para poder hacer la extracción del cuerpo de donde fue localizado", explicó Leandro Amado, vocero de la entidad de emergencia.

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