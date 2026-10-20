 Suspensión del servicio de agua: áreas afectadas y detalles
Nacionales

Suspensión del servicio de agua: áreas afectadas y detalles

Empagua realizará labores de mantenimiento y lavado de la planta de tratamiento Las Ilusiones, por lo que se aplicará la interrupción temporal del servicio.

Compartir:
Foto: Gobierno
agua-potable-emisoras-unidas / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala (Empagua) informó que se realizará una interrupción programada del servicio de agua potable por mantenimiento y lavado en la planta de tratamiento "Las Ilusiones". Diferentes zonas se verán afectadas debido a estos trabajos.

Según un comunicado de la institución, la suspensión del servicio comenzará a las 06:00 horas del miércoles 21 de octubre y se irá restableciendo paulatinamente en horas de la noche del jueves 22.

La entidad les agradeció a los usuarios la comprensión y colaboración de los vecinos de las áreas afectadas durante este proceso, pues enfatizó que se trata de un mantenimiento necesario para mejorar el servicio.

Áreas afectadas

Empagua detalló que las áreas afectadas por la interrupción temporal del servicio son:

  • Zona 18: Colonias Las Ilusiones, Maya, Santa Elena II, Kennedy, Santa Faz, La Esperanza, Las Tapias, El Rosario, La Estancia, Valle de los Encinos, El Rincón, El Rinconcito, San Rafael Buena Vista, San Rafael I, II y III, Alamedas, Barrio Colombia, El Paraíso I, Galilea, Ducal, Los Pinos, así como comunidades en desarrollo colindantes a los sectores mencionados.
  • Zona 17: Diferentes sectores.
  • Zona 25: Diferentes sectores.

* Le puede interesar:

Accidente de tráiler causa obstrucción en ruta hacia el Atlántico

Un tráiler colisionó en el kilómetro 8.

Acerca de Empagua

La Empresa Municipal de Agua es la institución de producción de agua potable y saneamiento encargada de dotar de los servicios de agua y alcantarillado para los vecinos de la Ciudad de Guatemala y áreas de influencia.

Se encarga de planificar, diseñar, ejecutar y supervisar las obras de construcción, mejoramiento, ampliación, reconstrucción y mantenimiento del servicio de agua potable y saneamiento en los referidos sectores.

La Municipalidad de Guatemala indicó que de esa manera se suple la demanda y necesidades de los usuarios, contribuyendo así al desarrollo nacional y al bienestar social de la población guatemalteca.

* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

EN DIRECTO. Con homenaje público, despiden a Juan Francisco Solórzano Foppat
Nacionales

EN DIRECTO. Con homenaje público, despiden a Juan Francisco Solórzano Foppa

07:57 AM, Oct 20
¿Qué impacto tuvo la Revolución de 1944 en el deporte? t
Deportes

¿Qué impacto tuvo la Revolución de 1944 en el deporte?

08:05 AM, Oct 20
Suspensión del servicio de agua: áreas afectadas y detallest
Nacionales

Suspensión del servicio de agua: áreas afectadas y detalles

07:02 AM, Oct 20
Accidente de tráiler causa obstrucción en ruta hacia el Atlánticot
Nacionales

Accidente de tráiler causa obstrucción en ruta hacia el Atlántico

06:34 AM, Oct 20
Decomisan cocaína valorada en más de Q16 millones en Quetzaltenangot
Nacionales

Decomisan cocaína valorada en más de Q16 millones en Quetzaltenango

07:42 AM, Oct 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga de NacionesLiga NacionalEstados UnidosViolenciaPNCEE.UU.Justicia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar