Suspensión del servicio de agua: áreas afectadas y detalles

La Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala (Empagua) informó que se realizará una interrupción programada del servicio de agua potable por mantenimiento y lavado en la planta de tratamiento "Las Ilusiones". Diferentes zonas se verán afectadas debido a estos trabajos.
Según un comunicado de la institución, la suspensión del servicio comenzará a las 06:00 horas del miércoles 21 de octubre y se irá restableciendo paulatinamente en horas de la noche del jueves 22.
La entidad les agradeció a los usuarios la comprensión y colaboración de los vecinos de las áreas afectadas durante este proceso, pues enfatizó que se trata de un mantenimiento necesario para mejorar el servicio.
Áreas afectadas
Empagua detalló que las áreas afectadas por la interrupción temporal del servicio son:
- Zona 18: Colonias Las Ilusiones, Maya, Santa Elena II, Kennedy, Santa Faz, La Esperanza, Las Tapias, El Rosario, La Estancia, Valle de los Encinos, El Rincón, El Rinconcito, San Rafael Buena Vista, San Rafael I, II y III, Alamedas, Barrio Colombia, El Paraíso I, Galilea, Ducal, Los Pinos, así como comunidades en desarrollo colindantes a los sectores mencionados.
- Zona 17: Diferentes sectores.
- Zona 25: Diferentes sectores.
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Acerca de Empagua
La Empresa Municipal de Agua es la institución de producción de agua potable y saneamiento encargada de dotar de los servicios de agua y alcantarillado para los vecinos de la Ciudad de Guatemala y áreas de influencia.
Se encarga de planificar, diseñar, ejecutar y supervisar las obras de construcción, mejoramiento, ampliación, reconstrucción y mantenimiento del servicio de agua potable y saneamiento en los referidos sectores.
La Municipalidad de Guatemala indicó que de esa manera se suple la demanda y necesidades de los usuarios, contribuyendo así al desarrollo nacional y al bienestar social de la población guatemalteca.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7