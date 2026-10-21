 Capturan al presunto asesino de mujer guatemalteca en Madrid
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Capturan al presunto autor del asesinato de una mujer guatemalteca en Madrid

El sospechoso tiene 59 años y es de nacionalidad española.

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La Policía Nacional de España detuvo a un hombre de 59 años y nacionalidad española como presunto autor del asesinato machista de su pareja, una mujer de 52 años y origen guatemalteco, a la que apuñaló en el portal de una urbanización de viviendas en el distrito madrileño de Carabanchel.

Según informó este miércoles la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los agentes detuvieron al presunto homicida en el interior de un vehículo horas después del crimen tras establecerse un dispositivo de búsqueda.

La víctima habría recibido cinco puñaladas con un arma blanca en el tórax y abdomen; como consecuencia de las múltiples heridas, entró en parada cardiorrespiratoria, fue trasladada en estado crítico a un hospital y finalmente falleció.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 43 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en España en lo que va de año y 1 mil 384 desde 2003.

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El hecho ocurrió en la colonia Hamburgo.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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