 Dos muertos en ataque armado en Mixco: Detalles
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Dos personas mueren en ataque armado en pinchazo de Mixco

El hecho ocurrió en la colonia Hamburgo.

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Las dos víctimas mortales fueron localizadas dentro de un pinchazo en la zona 8 de Mixco., Bomberos Voluntarios
Las dos víctimas mortales fueron localizadas dentro de un pinchazo en la zona 8 de Mixco. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un hecho de violencia ocurrido en horas de la tarde de este miércoles, 21 de octubre, cobró la vida de dos personas en el sector C-5 de la colonia Hamburgo, zona 8 de Ciudad San Cristóbal, en el municipio de Mixco, Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas en las que se reportaba que se había registrado un ataque armado en un inmueble en el que funcionaba un pinchazo.

De inmediato, los equipos de las 22ª y 100ª compañías se movilizaron hacia el punto mencionado a bordo de varias unidades de emergencia, pues preliminarmente se tenía información de varias víctimas.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a dos hombres que presentaban heridas por impactos de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Al evaluarlos, confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

Las víctimas permanecían en el interior del referido negocio. Hasta el momento, ninguna de ellas ha podido ser identificada.

Los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes para los trámites de rigor.

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Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.

Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.

De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.

Por el contrario, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron en 2025 casi un 19 % en comparación con 2024. El Inacif contabilizó el año pasado 264 asesinatos con este tipo de arma, lo que supone 50 casos menos que los 314 registrados en el ejercicio previo.

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