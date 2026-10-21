Detectan a conductor de bus ebrio en calzada Roosevelt

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer que este miércoles, 21 de octubre, fue interceptado el conductor de un bus extraurbano tras observar que realizaba maniobras peligrosas al desplazarse sobre la calzada Roosevelt.
La unidad circulaba en zigzag entre carriles, lo cual llamó la atención de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), quienes le dieron seguimiento al caso y procedieron a detenerla en la 1ª avenida del referido sector, que es parte de la zona 7, para comprobar el estado en el que se encontraba el piloto.
"Al hacer la verificación respectiva, se estableció que el piloto no portaba licencia de conducir y presentaba olor a licor. Con su consentimiento, se realiza prueba de alcoholemia, obteniendo resultado positivo", explicó Amílcar Montejo, portavoz de la institución.