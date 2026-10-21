Estas son las vías alternas por trabajos en puente Periférico

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer que se implementó la reducción de carriles en la calzada Aguilar Batres, zona 12, debido a que están en desarrollo trabajos en el puente que conecta ese tramo con el Periférico.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina indicó que el personal del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) realiza reparaciones y mantenimiento en la referida estructura.
Debido a esta situación, se implementó la reducción de carriles en el sector, por lo que los agentes de la referida institución mantienen presencia en el área para agilizar el paso en el tramo y áreas aledañas.
Las rutas alternas sugeridas para los usuarios son:
- Si proviene de ruta al Pacífico, se puede incorporar al bulevar Sur de Ciudad San Cristóbal o utilizar el viaducto de la 34 calle que conecta de zona 12 hacia Las Charcas, zona 11.
- Utilizar la 1ª avenida, en el acceso a la colonia El Carmen, donde se habilitó un carril exprés que conecta directamente a la Universidad de San Carlos.
- Utilizar la vía principal, el carril izquierdo y vía del Transmetro donde agentes regularán el paso.