 Embajada de Canadá se pronuncia por sentencia de caso de ejecuciones extrajudiciales
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Embajada de Canadá se pronuncia por sentencia de caso de ejecuciones extrajudiciales

Siete policías fueron condenados por las muertes del canadiense Milton Nelson Santamaría y el guatemalteco Eldin Choc Xi.

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Audiencia de continuación del juicio por supuestas ejecuciones extrajudiciales en Chimaltenango, el miércoles 14 de octubre de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Audiencia de continuación del juicio por supuestas ejecuciones extrajudiciales en Chimaltenango, el miércoles 14 de octubre de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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La embajada de Canadá en Guatemala emitió un pronunciamiento este jueves, 22 de octubre, con respecto a la sentencia emitida por el Tribunal de Mayor Riesgo B contra siete integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) involucrados en un caso de ejecuciones extrajudiciales donde perdieron la vida el canadiense Milton Nelson Santamaría y el guatemalteco Eldin Choc Xi.

La sede diplomática expresó que la evidencia que se presentó para dictar las condenas contra los policías puso en relieve la violencia motivada por prejuicios y odio. Asimismo, señaló que los crímenes de odio no tienen cabida en sociedades democráticas e inclusivas.

Canadá también reconoció la importancia de la rendición de cuentas, el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos para todas las personas.

Condena contra policías

El Tribunal de Mayor Riesgo B declaró culpables ayer a siete policías vinculados a la ejecución extrajudicial Milton Nelson Santamaría y de Eldin Choc Xi, que aparentemente eran pareja sentimental, tras su arresto en 2024 y les impuso sentencias que van desde los ocho hasta los treinta años de cárcel.

"La muerte de las víctimas fue totalmente violenta. Totalmente deleznable", expuso la jueza a cargo del tribunal, María Eugenia Castellanos, durante la lectura de la sentencia.

Los principales policías acusados del caso, Edy Vásquez Rabanales, Fredy Velásquez Pérez y Mauricio Contreras Salado, fueron condenados a treinta años de prisión, mientras que otros cuatro miembros de las fuerzas de seguridad recibieron penas de al menos ocho años de prisión inconmutables por su complicidad en el crimen.

Santamaría murió el 19 de abril de 2024 después de ser arrestado un día antes junto a Choc Xi, acusados de desorden público, en el municipio de San Andrés Iztapa, en el departamento de Chimaltenango.

Ambos fueron asesinados a manos de los policías guatemaltecos, a causa de golpes en el caso del ciudadano canadiense y por asfixia en el caso del ciudadano guatemalteco.

La jueza Castellanos aseveró, durante la lectura de su veredicto, que valoró como veraces las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra de los acusados, incluidas grabaciones de los gritos de auxilio de Choc Xi dentro de la subestación policial donde fue agredido por los agentes de las fuerzas de seguridad.

El canadiense murió por hemorragia y trauma en la subestación de la policía, mientras que el guatemalteco Choc Xi estuvo desaparecido tras su detención y su cuerpo fue localizado por pobladores de la región siete días después.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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