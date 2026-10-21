Tribunal impone penas de 8 a 60 años a Policías

El Tribunal de Mayor Riesgo "B" condenó a siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) señalados en el caso de ejecuciones extrajudiciales del ciudadano canadiense, Milton Nelson Santamaría; y del guatemalteco Eldin Leonel Choc Xí, ocurridas en abril de 2024, en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
El Tribunal condenó a Edy Leonel Vásquez Rabanales y Freddy Santiago Velásquez Pérez a 30 años de prisión por la muerte de Choc y 30 años por la de muerte de Santamaria, para un total de 60 años para cada uno. Mientras que Mauricio Abraham Contreras fue condenado a 30 años de prisión por la muerte de Milton Santamaría.
El Tribunal también modificó los delitos a las agentes Yorleni Macario y Yulisa Ayala, quienes fueron absueltas del delito de ejecución extrajudicial, pero condenadas por incumplimiento de deberes y discriminación, por lo que se les impuso una condena de 11 años.
Ángel Mario Roquel, fue condenado a 10 años de prisión por obstaculización a la acción penal, incumplimiento de deberes y omisión de denuncia, lo que incluye una multa de Q1 mil y Jacobo Rojas, a 8 años de prisión por los delitos de abuso de autoridad y detención ilegal.
Las muertes de estas personas se atribuyen a agentes policiales asignados a la subestación 73-15 del municipio de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, y se habrían dado en el momento en el que las víctimas permanecían bajo custodia de las fuerzas de seguridad.
El extranjero murió por hemorragia y trauma en la subestación de la policía, mientras que el connacional estuvo desaparecido tras su detención por la fuerza pública y su cuerpo fue localizado por pobladores de la región siete días después con señales de violencia.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7