 Tribunal impone penas de 8 a 60 años a Policías
Nacionales

Condenan a policías por ejecuciones extrajudiciales

El Tribunal impuso penas de entre 8 y 60 años de prisión a los policías involucrados en la ejecución extrajudicial de un guatemalteco y un ciudadano canadiense en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

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Los agentes fueron acusados de la muerte de un ciudadano guatemalteco y uno canadiense., Foto Archivo
Los agentes fueron acusados de la muerte de un ciudadano guatemalteco y uno canadiense. / FOTO: Foto Archivo
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El Tribunal de Mayor Riesgo "B" condenó a siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) señalados en el caso de ejecuciones extrajudiciales del ciudadano canadiense, Milton Nelson Santamaría; y del guatemalteco Eldin Leonel Choc Xí, ocurridas en abril de 2024, en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

El Tribunal condenó a Edy Leonel Vásquez Rabanales y Freddy Santiago Velásquez Pérez a 30 años de prisión por la muerte de Choc y 30 años por la de muerte de Santamaria, para un total de 60 años para cada uno. Mientras que Mauricio Abraham Contreras fue condenado a 30 años de prisión por la muerte de Milton Santamaría.

El Tribunal también modificó los delitos a las agentes Yorleni Macario y Yulisa Ayala, quienes fueron absueltas del delito de ejecución extrajudicial, pero condenadas por incumplimiento de deberes y discriminación, por lo que se les impuso una condena de 11 años. 

Ángel Mario Roquel, fue condenado a 10 años de prisión por obstaculización a la acción penal, incumplimiento de deberes y omisión de denuncia, lo que incluye una multa de Q1 mil y Jacobo Rojas, a 8 años de prisión por los delitos de abuso de autoridad y detención ilegal.

Las muertes de estas personas se atribuyen a agentes policiales asignados a la subestación 73-15 del municipio de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, y se habrían dado en el momento en el que las víctimas permanecían bajo custodia de las fuerzas de seguridad.

El extranjero murió por hemorragia y trauma en la subestación de la policía, mientras que el connacional estuvo desaparecido tras su detención por la fuerza pública y su cuerpo fue localizado por pobladores de la región siete días después con señales de violencia.

Agente de policía se declara inocente en juicio por supuestas ejecuciones extrajudiciales

La agente de la PNC, Yulisa Ayala, aseguró ante el tribunal que es inocente y que la acusaron injustamente.

* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7

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