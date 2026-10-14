MP pide penas de 60 años de prisión contra policías señalados de ejecuciones extrajudiciales

El Ministerio Público (MP) pidió penas de hasta 60 años de cárcel en contra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) señalados en el caso de las presuntas ejecuciones extrajudiciales del ciudadano canadiense, Milton Nelson Santamaría; y del guatemalteco Eldin Leonel Choc Xí, ocurridas en abril de 2024.
Las muertes de estas personas se atribuyen a agentes policiales asignados a la subestación 73-15 del municipio de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, y se habrían dado en el momento en el que las víctimas permanecían bajo custodia de las fuerzas de seguridad.
El extranjero murió por hemorragia y trauma en la subestación de la policía, mientras que el connacional estuvo desaparecido tras su detención por la fuerza pública y su cuerpo fue localizado por pobladores de la región siete días después con señales de violencia.
Los integrantes de las fuerzas de seguridad son acusados de diferentes delitos, incluidos ejecución extrajudicial, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
Las penas solicitadas por la Fiscalía
Durante la etapa de conclusiones del caso, el agente fiscal del MP solicitó al Tribunal de Mayor Riesgo B que se declare culpables a los implicados y pidió que cinco de ellos, siendo Edy Rabanales, Fredy Velásquez, Yulisa Ayala, Yorleni Macario y Mauricio Contreras, reciban sentencias de 60 años de privación de libertad por ejecución extrajudicial.
Mientras tanto, para los otros dos sindicados, Jacobo Rojas y Ángel Mario Roquel, se solicitaron 12 años de cárcel por cargos de obstaculización a la acción penal, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.