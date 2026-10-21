Policía se declara inocente en juicio por ejecuciones

El Tribunal de Mayor Riesgo B retomó este miércoles, 21 de octubre, el juicio contra los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) señalados en el caso de las presuntas ejecuciones extrajudiciales del ciudadano canadiense, Milton Nelson Santamaría; y del guatemalteco Eldin Leonel Choc Xí, ocurridas en abril de 2024.
Durante la audiencia desarrollada en horas de la mañana, previo a emitir sentencia, los jueces le dieron la palabra a Yulisa Ayala, una de las agentes procesadas, quien indicó que es inocente e insistió en que la acusaron injustamente.
"Yo no agredí física ni verbalmente a nadie. En su momento tuve miedo, tal vez no tuve el valor suficiente para denunciar los hechos, pero yo no cometí los hechos de los que se me acusa (...). Yo asumo mi responsabilidad, más que no me acusen de cosas que no hice", expresó.
Además, le pidió al tribunal tomar en cuenta las pruebas presentadas y basarse en hechos reales y no en testimonios que, según ella, son falsos, pues indicó que hay agentes que "han dicho mentiras" para buscar su propio beneficio. También dijo que la declaración de un testigo que presentó el Ministerio Público (MP) no tenía fundamento.
Durante su intervención, Ayala enfatizó que es madre soltera y que su hijo la necesita. "Yo les suplico, de corazón, que tomen consciencia y vean la verdad de los hechos y no me acusen injustamente de algo que yo no cometí. Atrás de mí hay familia, hay un niño que me necesita, hay una madre que llora y clama mi libertad", manifestó ante el tribunal.
MP pide condenas de 60 años de prisión
El MP solicitó la semana pasada, durante la fase de conclusiones, que se aplique una sentencia condenatoria de 60 años de privación de libertad contra Ayala y otros cuatro acusados, a quienes les atribuye el cargo de ejecución extrajudicial.
Mientras tanto, para los otros dos sindicados, Jacobo Rojas y Ángel Mario Roquel, se solicitaron 12 años de cárcel por cargos de obstaculización a la acción penal, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
Con la declaración de la agente de la PNC quedó cerrado el debate. El Tribunal convocó a las partes del proceso para hoy, a las 17:00 horas, con el fin de dar a conocer la resolución.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7