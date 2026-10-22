Asociación de Gerentes de Guatemala reconoce a destacados líderes empresariales

En una noche que exaltó el liderazgo y la visión empresarial, Luis Lara, CEO de Banco Industrial, S.A., recibió el galardón Gerente del Año 2026, mientras que Enrique Neutze Aycinena, presidente del Consejo de Administración de Aseguradora General, recibió el reconocimiento a la Trayectoria Empresarial, en la vigésima edición de los prestigiosos galardones organizados por la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG).
El evento, celebrado el 22 de octubre de en el hotel Westin Camino Real, reunió a destacados líderes y emprendedores para reconocer a quienes impulsan el desarrollo económico y social del país.
La gala anual de la AGG se ha consolidado como un referente para celebrar la excelencia gerencial y el papel crucial que desempeñan los líderes en la construcción de una Guatemala más competitiva y próspera. Empresarios, gerentes y representantes de diversos sectores productivos se dieron cita para honrar a aquellos cuya innovación y compromiso marcan la pauta en el ámbito nacional.
Excelencia gerencial 2026
En esta edición, la AGG entregó galardones en seis categorías, destacando la labor de quienes promueven la transformación y la excelencia en sus organizaciones:
- Innovación Comercial: Marie Belle Archila, Gerente General de Grupo Emisoras Unidas.
- Innovación Organizacional: María Cristina Quiñónez de Vedanta Center.
- Innovación Productiva: Patty Díaz de Multitubo, S.A.
- Start Up: Piero Coen Dávila de OSMO
Trayectoria y Gerente del Año
Enrique Neutze Aycinena, presidente del Consejo de Administración de Aseguradora General, fue honrado con el galardón a la Trayectoria Empresarial, mientras que Luis Lara Grojec, Gerente General y CEO de Corporación Banco Industrial, fue el ganador de la categoría, Gerente del Año 2026.
La elección de los ganadores se realizó mediante un riguroso proceso. Los socios de la AGG emitieron su voto a través de la página web oficial para seleccionar a los vencedores en las categorías de Innovación Comercial, Organizacional, Productiva y Start Up. Por su parte, los galardones de Trayectoria Empresarial y Gerente del Año fueron definidos por la Junta Directiva de la AGG, basándose en criterios previamente establecidos que evalúan el impacto y el liderazgo a largo plazo.
Legado de liderazgo
La AGG también recordó a los ilustres líderes que han sido reconocidos en años anteriores, consolidando la reputación de estos premios. En la categoría de Trayectoria Empresarial, se mencionaron a Juan Luis Bosch (2022), Richard Aitkenhead (2023), Ricardo Castillo Sinibaldi (2024) y Guillermo Castillo (2025). El galardón de Gerente del Año ha honrado a figuras como el propio Juan José Gutiérrez (Pollo Campero, 2005), Yolanda de Cofiño (McDonald's, 2006), Diego Pulido (Corporación BI, 2007), Diana Canella (Canella, 2010), Jacobo Tefel Farrer (Fogel Centroamérica, 2011), Carmelo Torrebiarte (Grupo Cobán, 2013), Enrique Neutze Aycinena (Aseguradora General, 2014), Connie Beneitez de Paiz (2018), Juan Niemann (2020), los Héroes de la pandemia (2021), Carlos Guzmán (2022), Roberto Way Menéndez (2023), Tomás Rodríguez Schlesinger (2024) y Edward Quirin (Quality Group, 2025).
Con información de Edwin Bercián, Sandy Sandoval y Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*