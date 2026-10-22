 Asociación de Gerentes de Guatemala reconoce a destacados líderes empresariales
Nacionales

Asociación de Gerentes de Guatemala reconoce a destacados líderes empresariales

La Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG) celebró la 20° edición del galardón Gerente del Año 2026.

Compartir:
La gala anual de la AGG se ha consolidado como un referente para celebrar la excelencia gerencial. , Foto Edwin Bercián
La gala anual de la AGG se ha consolidado como un referente para celebrar la excelencia gerencial. / FOTO: Foto Edwin Bercián
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

En una noche que exaltó el liderazgo y la visión empresarial, Luis Lara, CEO de Banco Industrial, S.A., recibió el galardón Gerente del Año 2026, mientras que Enrique Neutze Aycinena, presidente del Consejo de Administración de Aseguradora General, recibió el reconocimiento a la Trayectoria Empresarial, en la vigésima edición de los prestigiosos galardones organizados por la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG).

El evento, celebrado el 22 de octubre de en el hotel Westin Camino Real, reunió a destacados líderes y emprendedores para reconocer a quienes impulsan el desarrollo económico y social del país.

La gala anual de la AGG se ha consolidado como un referente para celebrar la excelencia gerencial y el papel crucial que desempeñan los líderes en la construcción de una Guatemala más competitiva y próspera. Empresarios, gerentes y representantes de diversos sectores productivos se dieron cita para honrar a aquellos cuya innovación y compromiso marcan la pauta en el ámbito nacional.

Excelencia gerencial 2026

En esta edición, la AGG entregó galardones en seis categorías, destacando la labor de quienes promueven la transformación y la excelencia en sus organizaciones:

  • Innovación Comercial:  Marie Belle Archila, Gerente General de Grupo Emisoras Unidas.
  • Innovación Organizacional:  María Cristina Quiñónez de Vedanta Center.
  • Innovación Productiva: Patty Díaz de Multitubo, S.A.
  • Start Up: Piero Coen Dávila de OSMO

Trayectoria y Gerente del Año

Enrique Neutze Aycinena, presidente del Consejo de Administración de Aseguradora General, fue honrado con el galardón a la Trayectoria Empresarial, mientras que Luis Lara Grojec, Gerente General y CEO de Corporación Banco Industrial, fue el ganador de la categoría, Gerente del Año 2026.

La elección de los ganadores se realizó mediante un riguroso proceso. Los socios de la AGG emitieron su voto a través de la página web oficial para seleccionar a los vencedores en las categorías de Innovación Comercial, Organizacional, Productiva y Start Up. Por su parte, los galardones de Trayectoria Empresarial y Gerente del Año fueron definidos por la Junta Directiva de la AGG, basándose en criterios previamente establecidos que evalúan el impacto y el liderazgo a largo plazo.

Legado de liderazgo

La AGG también recordó a los ilustres líderes que han sido reconocidos en años anteriores, consolidando la reputación de estos premios. En la categoría de Trayectoria Empresarial, se mencionaron a Juan Luis Bosch (2022), Richard Aitkenhead (2023), Ricardo Castillo Sinibaldi (2024) y Guillermo Castillo (2025). El galardón de Gerente del Año ha honrado a figuras como el propio Juan José Gutiérrez (Pollo Campero, 2005), Yolanda de Cofiño (McDonald's, 2006), Diego Pulido (Corporación BI, 2007), Diana Canella (Canella, 2010), Jacobo Tefel Farrer (Fogel Centroamérica, 2011), Carmelo Torrebiarte (Grupo Cobán, 2013), Enrique Neutze Aycinena (Aseguradora General, 2014), Connie Beneitez de Paiz (2018), Juan Niemann (2020), los Héroes de la pandemia (2021), Carlos Guzmán (2022), Roberto Way Menéndez (2023), Tomás Rodríguez Schlesinger (2024) y Edward Quirin (Quality Group, 2025).

Marie Belle Archila, gerente general de Grupo Emisoras Unidas, obtiene el galardón por Innovación Comercial

Marie Belle Archila, Gerente General de Grupo Emisoras Unidas, se llevó el premio en la categoría Innovación Comercial, que reconoce la creatividad y gestión estratégica en el área comercial.

Con información de Edwin Bercián, Sandy Sandoval y Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Marie Belle Archila, gerente general de Grupo Emisoras Unidas, obtiene el galardón por Innovación Comercialt
Nacionales

Marie Belle Archila, gerente general de Grupo Emisoras Unidas, obtiene el galardón por Innovación Comercial

08:07 PM, Oct 22
Asociación de Gerentes de Guatemala reconoce a destacados líderes empresariales t
Nacionales

Asociación de Gerentes de Guatemala reconoce a destacados líderes empresariales

09:04 PM, Oct 22
MP inspeccionan patrullas utilizadas para la captura de los hermanos Choc Tozt
Nacionales

MP inspeccionan patrullas utilizadas para la captura de los hermanos Choc Toz

09:47 PM, Oct 22
Ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2026t
Farándula

Ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2026

10:02 PM, Oct 22
Guatemala abre los brazos a su máximo evento: la Vuelta Ciclística 2026t
Deportes

Guatemala abre los brazos a su máximo evento: la Vuelta Ciclística 2026

05:40 PM, Oct 22

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga NacionalLiga de NacionesViolenciaPNCEstados UnidosJusticiaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar