 Marie Belle Archila, Gerente de Emisoras Unidas obtiene el galardón Innovación Comercial
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Marie Belle Archila, gerente general de Grupo Emisoras Unidas, obtiene el galardón por Innovación Comercial

Marie Belle Archila, Gerente General de Grupo Emisoras Unidas, se llevó el premio en la categoría Innovación Comercial, que reconoce la creatividad y gestión estratégica en el área comercial.

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Marie Belle Archila, Gerente General de Grupo Emisoras Unidas, se llevó el premio en la categoría Innovación Comercial, que reconoce la creatividad y gestión estratégica en el área comercial. , Foto Edwin Bercián
Marie Belle Archila, Gerente General de Grupo Emisoras Unidas, se llevó el premio en la categoría Innovación Comercial, que reconoce la creatividad y gestión estratégica en el área comercial. / FOTO: Foto Edwin Bercián
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En una noche que exaltó el liderazgo y la visión empresarial, Marie Belle Archila, Gerente General de Grupo Emisoras Unidas fue distinguida con el galardón Innovación Comercial, en la vigésima edición de los prestigiosos galardones organizados por la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG).

Marie Belle Archila, Gerente General de Grupo Emisoras Unidas, se llevó el premio en la categoría Innovación Comercial, que reconoce la creatividad y gestión estratégica en el área comercial.

"Elegimos innovar junto al extraordinario equipo creativo de Emisoras Unidas, decidimos transformar aquella amenaza en una oportunidad, pero no en cualquier oportunidad era un proyecto que cambiaría nuestra manera de producir integrar y comercializar contenidos y así nació Universo Fútbol Emisoras Unidas, un proyecto que integró la radio FM, contenido digital, redes sociales, radio en línea, streaming Tiktok Live, concursos y premios y una interacción permanente con nuestras audiencias creamos un verdadero ecosistema de medios", manifestó Marie Belle Archila. 

"Lo que comenzó como una amenaza, se convirtió en una extraordinaria oportunidad de crecimiento, durante 34 días llevamos entretenimiento, información, concursos, premios y las mejores voces deportivas del país a millones de personas alrededor del mundo, demostramos que aún cuando intentaron sacarnos del Mundial, negándose a vender los derechos, a los cuales nosotros insistimos en comprar, seguimos siendo protagonistas de una transmisión creativa, diferenciada, respetando estrictamente los derechos de los demás,  demostramos que la innovación puede abrir caminos donde aparentemente no existen limitaciones", indicó. 

"Continuamos siendo lo que hemos sido durante décadas, Primera en Noticias, Primera en Deportes, pero hoy más allá de las cifras quiero hablar de lo que verdaderamente representa este reconocimiento, me siento profundamente honrada por haber sido seleccionada entre tantos profesionales destacados", manifestó 

Desde 2005, este reconocimiento destaca a quienes han transformado sus organizaciones con ideas frescas, productividad y compromiso social. El galardón fomenta la excelencia gerencial y promueve valores que inspiran a nuevas generaciones de líderes en Guatemala.

Entrega de reconocimientos

El evento, celebrado este jueves 22 de octubre, en el hotel Westin Camino Real, reunió a destacados líderes y emprendedores para reconocer a quienes impulsan el desarrollo económico y social del país.

La gala anual de la AGG se ha consolidado como un referente para celebrar la excelencia gerencial y el papel crucial que desempeñan los líderes en la construcción de una Guatemala más competitiva y próspera. Empresarios, gerentes y representantes de diversos sectores productivos se dieron cita para honrar a aquellos cuya innovación y compromiso marcan la pauta en el ámbito nacional.

Con información de Edwin Bercián, Sandy Sandoval y Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7*

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