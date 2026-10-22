 Gobierno ordena implementar plataforma digital para agilizar trámites
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Gobierno ordena implementar plataforma digital para agilizar trámites

El objetivo de esta disposición es reducir la burocracia.

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Palacio Nacional de Guatemala., Gobierno de Guatemala
Palacio Nacional de Guatemala. / FOTO: Gobierno de Guatemala
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El presidente de la República, Bernardo Arévalo, instruyó a todas las entidades y dependencias del Organismo Ejecutivo a implementar de manera obligatoria la plataforma tecnológica X-Road, con el objetivo de modernizar los servicios públicos.

En el oficio circular 004-2026, publicado este jueves 22 de octubre en el diario oficial, se detalla que el uso de esta herramienta es obligatorio, ya que se busca facilitar la interoperabilidad institucional.

La disposición se emite en el marco de la aplicación de la Política General de Gobierno 2024-2028, específicamente en sus ejes estratégicos, planteados con un enfoque "hacia una función pública, legítima y eficaz" y bajo la práctica de cerrar la brecha digital con tecnología e innovación.

De esta manera, el Ejecutivo pretende fortalecer el intercambio de información entre instituciones y evitar que los guatemaltecos deban presentar repetidamente los mismos documentos al realizar sus trámites.

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