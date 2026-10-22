Amparo sobre denuncia contra Curruchiche: Últimas novedades

La Corte de Constitucionalidad (CC) emitió un fallo este jueves, 22 de octubre, relacionado con un caso en el que se señala al exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, de incurrir en irregularidades.
El alto tribunal conoció el expediente sobre un amparo presentado por el también exjefe de la referida unidad del Ministerio Público (MP), Juan Francisco Sandoval, con el que busca que se revise la desestimación de una denuncia promovida contra Curruchiche.
Tras hacer el análisis correspondiente, el pleno de la CC emitió un fallo a favor de Sandoval y ordenó continuar el trámite del amparo, lo que podría permitir que avance el expediente judicial donde se señala al exfiscal por posibles delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica.