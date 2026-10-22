 Proponen beneficios fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos
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Proponen beneficios fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos

Las ventas de vehículos totalmente eléctricos pasaron de más de 200 unidades en 2023 a casi mil en 2025, en Guatemala.

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Las ventas de vehículos totalmente eléctricos pasaron de más de 200 unidades en 2023 a casi mil en 2025., Foto EFE
Las ventas de vehículos totalmente eléctricos pasaron de más de 200 unidades en 2023 a casi mil en 2025. / FOTO: Foto EFE
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En el Congreso de la República fue presentada una iniciativa de ley para facilitar la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos para ofrecer alternativas de movilidad ante los elevados precios de la gasolina y el diésel. 

El diputado Elmer Palencia, Segundo Vicepresidente de Junta Directiva del Congreso de la República, presentó ante la Dirección Legislativa una iniciativa para reformar el Decreto 40-2022, con la que busca prorrogar y modificar los incentivos fiscales establecidos para este sector.

La propuesta, elaborada con el apoyo técnico de la Asociación Guatemalteca de Movilidad Eléctrica (Amegua), plantea una exoneración del 100% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para vehículos totalmente eléctricos, así como del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV) durante 10 años, tanto para unidades particulares como comerciales. Para los vehículos híbridos se propone una exoneración del 50% de ambos impuestos.

Además, las reformas incluyen distintas modalidades de movilidad eléctrica, desde automóviles y motocicletas hasta buses, trenes y patinetas, con el propósito de ampliar las alternativas disponibles para los guatemaltecos.

El legislador destacó que los beneficios están dirigidos principalmente a quienes adquieren estas tecnologías.

"Esto no solamente es para los distribuidores de los vehículos. Esta ley y su modificación están enfocadas específicamente para el usuario, al momento de adquirir su vehículo que sea 100% eléctrico, está exonerado del 100% del IVA", afirmó el diputado Palencia.

Según cifras presentadas por Sergio Arévalo, presidente de Amegua, el crecimiento de mercado refleja que las ventas de vehículos totalmente eléctricos pasaron de más de 200 unidades en 2023 a casi mil en 2025. Para el cierre de 2026, el sector proyecta alcanzar las dos mil unidades, lo que representaría aproximadamente el doble de las comercializadas el año pasado.

Arévalo también señaló que utilizar un vehículo totalmente eléctrico puede representar un ahorro aproximado del 70% frente a uno de combustión, una de las ventajas económicas que el sector destaca para promover su adquisición.

El Decreto 40-2022, aprobado por el Congreso en agosto de 2022, ya contempla beneficios fiscales sujetos a períodos y porcentajes establecidos. Por lo que, con la nueva iniciativa se busca modificar y prorrogar estas disposiciones, en ese sentido, la propuesta deberá continuar su trámite legislativo para su análisis y eventual discusión.

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Con información del Congreso

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