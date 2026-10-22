Zacapa: Habilitan puente tipo Bailey en Usumatlán

El nuevo puente tipo Bailey ya permite el paso en ambos sentidos en el kilómetro 111 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en jurisdicción del municipio de Usumatlán, Zacapa, restableciendo la conectividad en un tramo clave para miles de personas y el transporte de productos en Guatemala.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), junto a la Dirección General de Caminos (DGC), llevó a cabo la instalación de la estructura y la habilitación de los accesos, devolviendo así la circulación vehicular por la zona.
El puente fue colocado donde antes se encontraba el puente Güijo, el cual colapsó como consecuencia de un aparatoso accidente ocurrido a finales de agosto pasado en el que perdieron la vida cuatro personas.
Acerca del puente y los trabajos
Este puente metálico modular, de la marca Acrow, mide 39.65 metros de largo por 7.35 metros de ancho. Sus dimensiones permiten el paso de vehículos en doble vía, esencial para el flujo eficiente del tráfico.
Las obras incluyeron varias etapas: planificación, diseño, preparación y nivelación del terreno para ofrecer una base sólida. Posteriormente, los equipos ensamblaron los paneles metálicos a un costado de la carretera e incorporaron una estructura provisional llamada "nariz de lanzamiento", usada para desplazar el puente hacia el otro extremo. Una vez unidos los módulos, la estructura fue deslizada sobre rodillos hasta su posición final y luego ajustada sobre sus apoyos permanentes.
Para complementar el trabajo, se colocó asfalto en los accesos, facilitando el ingreso y salida de vehículos al puente y optimizando las condiciones de circulación.
* Con información del Gobierno de Guatemala.