 Zacapa: Habilitan puente tipo Bailey en Usumatlán
Nacionales

Zacapa: Habilitan puente tipo Bailey en Usumatlán

La estructura fue habilitada en el kilómetro 111 de la ruta al Atlántico, donde antes se encontraba el puente Güijo.

Compartir:
El puente Bailey ya está habilitado en Usumatlán, Zacapa., CIV
El puente Bailey ya está habilitado en Usumatlán, Zacapa. / FOTO: CIV
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El nuevo puente tipo Bailey ya permite el paso en ambos sentidos en el kilómetro 111 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en jurisdicción del municipio de Usumatlán, Zacapa, restableciendo la conectividad en un tramo clave para miles de personas y el transporte de productos en Guatemala.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), junto a la Dirección General de Caminos (DGC), llevó a cabo la instalación de la estructura y la habilitación de los accesos, devolviendo así la circulación vehicular por la zona.

El puente fue colocado donde antes se encontraba el puente Güijo, el cual colapsó como consecuencia de un aparatoso accidente ocurrido a finales de agosto pasado en el que perdieron la vida cuatro personas.

Acerca del puente y los trabajos

Este puente metálico modular, de la marca Acrow, mide 39.65 metros de largo por 7.35 metros de ancho. Sus dimensiones permiten el paso de vehículos en doble vía, esencial para el flujo eficiente del tráfico.

Las obras incluyeron varias etapas: planificación, diseño, preparación y nivelación del terreno para ofrecer una base sólida. Posteriormente, los equipos ensamblaron los paneles metálicos a un costado de la carretera e incorporaron una estructura provisional llamada "nariz de lanzamiento", usada para desplazar el puente hacia el otro extremo. Una vez unidos los módulos, la estructura fue deslizada sobre rodillos hasta su posición final y luego ajustada sobre sus apoyos permanentes.

Para complementar el trabajo, se colocó asfalto en los accesos, facilitando el ingreso y salida de vehículos al puente y optimizando las condiciones de circulación.

* Con información del Gobierno de Guatemala.

En Portada

PNC explica avances en investigación por ataque armado en el Campo Martet
Nacionales

PNC explica avances en investigación por ataque armado en el Campo Marte

10:50 AM, Oct 22
Condenado por asesinato de periodistas muere en ataque armado en Retalhuleut
Nacionales

Condenado por asesinato de periodistas muere en ataque armado en Retalhuleu

08:04 AM, Oct 22
Multitudinario recibimiento a Messi en Oviedo para recoger el Princesa de los Deportest
Deportes

Multitudinario recibimiento a Messi en Oviedo para recoger el Princesa de los Deportes

08:10 AM, Oct 22
Gobierno implementará plataforma digital para agilizar trámitest
Nacionales

Gobierno implementará plataforma digital para agilizar trámites

09:30 AM, Oct 22
Sale a luz video del ataque armado contra los tripulantes de un vehículo en la avenida Petapa t
Nacionales

Sale a luz video del ataque armado contra los tripulantes de un vehículo en la avenida Petapa

08:28 AM, Oct 22

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga NacionalLiga de NacionesViolenciaEstados UnidosJusticiaPNCEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar