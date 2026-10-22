 Video de robo de camioneta en zona 14 de la capital
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Video muestra cómo dos sujetos robaron una camioneta en la zona 14 de la capital

Cámaras revelan cómo dos hombres se coordinaron para robar una camioneta en la zona 14.

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Roban una camioneta en zona 14., Captura de pantalla video de Facebook.
Roban una camioneta en zona 14. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Un video de cámaras de seguridad que circula en redes sociales muestra el momento en que dos sujetos robaron una camioneta que se encontraba estacionada en la 7a. calle de la zona 14 de la ciudad de Guatemala, durante la madrugada del miércoles 21 de octubre.

En las imágenes se observa cómo los dos hombres llegan al lugar en otro vehículo. Ambos visten ropa oscura, gorras y mascarillas para ocultar sus rostros, según se aprecia en la grabación.

La secuencia muestra que uno de los sujetos se queda en una esquina para vigilar el área, mientras su cómplice se acerca a la camioneta estacionada y comienza a manipular la puerta hasta conseguir abrirla.

Una vez dentro, el hombre logra arrancar el vehículo. Después, regresa al automóvil en el que ambos llegaron, mientras su acompañante se dirige rápidamente hacia la camioneta.

El segundo sujeto aborda el vehículo y se lo lleva del lugar, mientras el hombre que consiguió abrirlo y ponerlo en marcha escapa en el otro automóvil. De esta manera, ambos se retiran de la escena en vehículos distintos.

Propietarios piden apoyo ciudadano

Tras lo ocurrido, los propietarios difundieron el video del robo en redes sociales, acompañado de datos y características de la camioneta, con el objetivo de solicitar la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita localizarla.

Asimismo, se confirmó que presentaron la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP).

Las imágenes permiten observar la secuencia del hecho y la participación de dos personas; sin embargo, cualquier información que pueda contribuir a identificar a los responsables o recuperar el vehículo deberá ser trasladada a las autoridades correspondientes.

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