 Embajada de EE. UU. se pronuncia por intimidaciones a miembros de Poder Ciudadano
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Embajada de EE. UU. se pronuncia por intimidaciones a miembros de Poder Ciudadano

Édgar Ortiz, abogado y analista político, denunció que son víctimas de seguimiento y amenazas, por lo que se vieron obligados a suspender eventos de Poder Ciudadano.

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Édgar Ortiz, abogado y analista político, Captura de pantalla
Édgar Ortiz, abogado y analista político / FOTO: Captura de pantalla
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La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala se pronunció sobre los seguimientos y amenazas denunciados por miembros de Poder Ciudadano y llamó a proteger el Estado de Derecho para una Democracia Libre. 

La Embajada estadounidense señaló que los continuos reportes de intimidación contra una organización civil (Poder ciudadano) que defiende la democracia en Guatemala son sumamente alarmantes, por lo que señala que es fundamental proteger el Estado de derecho para una democracia libre. "Estados Unidos se mantiene firme junto a Guatemala contra quienes utilizan el miedo para amenazar la democracia y perpetuar la impunidad.", manifestó la representación diplomática a través de un comunicado. 

"Estados Unidos se mantiene firme junto a Guatemala contra quienes utilizan el miedo para amenazar la democracia y perpetuar la impunidad.", añadió. 

Édgar Ortiz, abogado y analista político, denunció a través de sus redes sociales, que son víctimas de seguimiento y amenazas, tan graves, que se vieron obligados a suspender eventos de Poder Ciudadano, plataforma a través de la cual recolectaron firmas para transformar de raíz el sistema político y social del país.

"En los últimos meses hemos recibido amenazas algunas fueron tan serias que nos obligaron a cancelar eventos de recolección de firmas", manifestó Ortiz, por lo que en septiembre pasado, presentaron una denuncia en el Ministerio Público (MP); sin embargo los seguimientos continuaron.

El abogado explicó que gracias a las medidas de seguridad que adoptaron, han identificado y documentado en varias oportunidades a las personas que los siguen, "Hay gente que nos sigue y que nos toma fotografías para documentar nuestra ubicación en tiempo real y nuestros movimientos, muchas familias guatemaltecas viven el problema de la inseguridad y ahora nosotros también lo estamos viviendo", manifestó.

Ortíz agregó que la información será trasladada a la Fiscalía para individualice a los responsables, además cómo consecuencia de estos seguimientos y amenazas decidieron cancelar el Congreso Ciudadano, programado para el próximo 31 de octubre.

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