 Presentan Plan de Contingencia en Cementerios por el Día de los Santos
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Presentan Plan de Contingencia en Cementerios por el Día de los Santos

Más de un millón de personas visitarán los cementerios de la capital, este 1 de noviembre.

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Más de un millón de personas visitarán los cementerios de la capital, Foto MSPAS
Más de un millón de personas visitarán los cementerios de la capital / FOTO: Foto MSPAS
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Más de un millón de personas visitarán los cementerios de la Ciudad de Guatemala, este 1 de noviembre por el Día de Todos los Santos, por lo que las autoridades han implementado un plan de contingencia para garantizar seguridad, orden y servicios de salud durante la conmemoración, así como condiciones adecuadas para quienes acudan a rendir homenaje a sus seres queridos.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, junto a otras entidades, lidera acciones preventivas especialmente dirigidas a eliminar criaderos de zancudos transmisores del dengue en los cementerios de las zonas 3, 7, 14 y 18, mediante la aplicación de larvicida en pilas, toneles, floreros, depósitos y canales de agua, ámbitos en los que suele reproducirse el insecto, indicó Byron Fuentes, asesor jurídico del Cementerio General.  

El operativo integra a los Bomberos Voluntarios y Municipales, la Cruz Roja Guatemalteca, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y la Asociación de Radio Banda Ciudadana, entre otras instituciones.

También participan la Alcaldía Municipal Metropolitana, las alcaldías auxiliares de las zonas involucradas, la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (EMETRA), la Policía Nacional Civil (PNC), Departamento de Tránsito, el Centro de Salud de la zona 3 y la Dirección de Salud Guatemala Central.

El Ministerio de Salud enfatiza la importancia de mantener estas acciones para proteger a la población de riesgos sanitarios y garantizar una visita segura y ordenada a los cementerios durante la tradicional celebración.

¿Por qué se conmemora el 1 de noviembre?

El Día de Todos los Santos es una de las fechas más representativas de las tradiciones culturales y religiosas de Guatemala. Durante esta jornada, miles de familias visitan los cementerios para limpiar y adornar las tumbas de sus seres queridos con flores, coronas y otros elementos conmemorativos.

La celebración también está vinculada con la gastronomía tradicional. El fiambre, preparado con una combinación de embutidos, carnes, verduras encurtidas y quesos, ocupa un lugar central en las mesas guatemaltecas. A este platillo se suman dulces típicos como el ayote en miel y los jocotes en dulce.

Además, los festivales de barriletes gigantes de Sumpango y Santiago Sacatepéquez atraen a visitantes nacionales y extranjeros. Estas coloridas creaciones de papel de china forman parte de una tradición que une arte, identidad cultural y memoria de los antepasados.

Aunque en 2026 no habrá traslado del asueto al lunes, la fecha seguirá siendo una oportunidad para mantener vivas las costumbres y recordar a quienes ya fallecieron.

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Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*

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