 Motoladrón dispara a conductor en tráfico de la zona 7
Nacionales

Video capta el momento en que motoladrón dispara contra conductor en pleno tráfico de la zona 7

Graban a motoladrón armado cuando dispara contra un vehículo en medio del tráfico de la zona 7.

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Motoladrón dispara contra automovilista durante intento de asalto en zona 7., Captura de pantalla video de X.
Motoladrón dispara contra automovilista durante intento de asalto en zona 7. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que un motoladrón armado intenta asaltar a un automovilista y dispara contra su vehículo en medio del tránsito congestionado, la mañana de este viernes 23 de octubre de 2026, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.

El hecho armado ocurrió en la 7.ª avenida y 9.ª calle, entre las colonias Landívar y Castillo Lara, donde el motoladrón interceptó al conductor y, con arma de fuego en mano, lo amenazó para despojarlo de sus pertenencias.

Las imágenes, captadas con el celular de otro conductor que circulaba por el sector, evidencian la violencia con la que actuó el asaltante. En la grabación se observa cómo dispara en dos ocasiones al aire y posteriormente acciona su arma contra el automovilista, ante la mirada de otros conductores que quedaron atrapados en el congestionamiento vehicular.

Disparos impactaron en la ventanilla

Tras el reporte de la emergencia, elementos de los Bomberos Municipales acudieron al lugar para brindar atención al afectado.

Los socorristas confirmaron que los disparos impactaron en la ventanilla del lado del conductor. Afortunadamente, el automovilista no sufrió heridas de arma de fuego.

Se trata de un hombre de 44 años, quien vestía indumentaria relacionada con personal del sector educativo y que, debido a lo ocurrido, presentó una crisis nerviosa, según informaron los cuerpos de socorro.

Sin capturas por el ataque armado

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se hicieron presentes en el lugar para atender el caso; sin embargo, hasta el momento no se ha reportado la captura del responsable.

El video ha generado preocupación por la forma en que el delincuente actuó en plena vía pública, disparando contra el vehículo mientras otros automovilistas permanecían en el lugar.

Durante los últimos días se han reportado otros hechos similares en distintos sectores de la capital, lo que mantiene la preocupación por los asaltos armados contra conductores, incluso en medio del tránsito vehicular.

Disparos en zona 7 por intento de asalto a automovilista

En el área hay presencia de bomberos y fuerzas de seguridad.

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