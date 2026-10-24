Apagan incendio estructural en la zona 2 de Chimaltenango

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que durante la madrugada de este sábado, 24 de octubre de 2026, lograron apagar las llamas de un incendio que consumió una vivienda de frágiles condiciones en la colonia Chojopín, de la zona 2 de Chimaltenango.
Los rescatistas indicaron que al recibir las llamadas de alerta al teléfono 1554 destacaron unidades de emergencia de la estación de Santa Isabel Chimaltenango, a bordo de la unidad BD-18, para trabajar en los procedimientos para sofocar las llamas.
Los rescatistas precisaron combatir el fuego constataron que en el área del incendio no se reportan personas lesionadas, únicamente daños materiales. En imágenes, compartieron que el fuego afectó las vigas de madera y las láminas de la construcción de frágiles condiciones.
Según las imágenes compartidas, los rescatistas utilizaron mangueras de alta presión para apagar el fuego y atacaron el fuego desde distintos puntos de la zona. Asimismo, las fotos revelaron que la casa objeto del incendio estaba en un terreno rodeado por vegetación.