Bomberos Voluntarios celebran certificación en rescate

Bomberos Voluntarios celebraron que su rescatista, Katia Oliveros, y el perro entrenado, Sam, regresaran desde Estados Unidos (EE. UU.) luego de obtener una certificación que les permitirá desempeñarse en la búsqueda de personas desaparecidas mediante el rastro olfativo, utilizando una prenda u otro artículo que haya estado en contacto con la persona a localizar.
Los rescatistas indicaron que el proceso fue realizado en la American Mantrailing Police & Work Dog Association (AMPWDA). Agregaron que esta certificación representa un hecho histórico, al convertirse en los primeros representantes de Latinoamérica en obtener esta acreditación norteamericana.
Según los rescatistas, el logro de Oliveros y Sam representa un importante reto y una gran responsabilidad para el Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala. Consideraron que el mismo fortalece sus capacidades técnicas y abre nuevas oportunidades para continuar elevando los estándares de preparación y profesionalización de sus elementos.
"Con disciplina, honor y abnegación, los Bomberos Voluntarios continúan fortaleciendo sus conocimientos y competencias para responder a los desafíos que exige el servicio a la población guatemalteca", enfatizaron.
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Bomberos Voluntarios destacan esfuerzo
Los rescatistas destacaron que, para obtener la certificación, la rescatista y Sam tuvieron que pasar once días en EE. UU. para cumplir con el proceso de certificación.
Los rescatistas compartieron imágenes en las que se ve a Oliveros y Sam regresando desde EE. UU. en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
A su llegada al territorio nacional, la rescatista fue recibida por una comitiva de bienvenida de los Bomberos Voluntarios, quienes le entregaron un ramo de flores como muestra de aprecio. Olivares y Sam compartieron el viaje hacia EE. UU. durante 11 días, donde llenaron todos los requisitos para obtener la certificación.