Prevén ambiente cálido y soleado en gran parte del país

El pronosticador de turno del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Cleofas Culajay, informó que para este fin de semana se espera poco ingreso de humedad desde ambos litorales, por lo que se espera un ambiente cálido y soleado en gran parte del país.
Agregó que, para este sábado, 24 de octubre de 2026, se esperan lluvias con actividad eléctrica en la tarde y noche en los sectores de la Boca costa y el litoral Caribe del territorio nacional.
Según el experto, dentro de las temperaturas del ambiente cálido se esperan mínimas de 32 a 34 grados en lugares como las regiones del Norte, Caribe, valles de Oriente, Bocacosta y Pacífico del país.
Para la región central también se esperan temperaturas de 27 a 28 grados, mientras que en Occidente las temperaturas oscilarían entre los 22 a 24 grados Celsius, declaró el pronosticador de turno en el Insivumeh.
Domingo contrasta con el ambiente cálido
Culajay agregó que para el domingo se esperan máximas similares, con una leve variación de uno a dos grados Celsius.
En ese sentido, el experto señaló que se esperan mínimas de 8 a 10 grados en el sector del Occidente, mientras que en la región central se esperan mínimas de 14 a 16 grados Celsius y en los sectores más altos del país se podrían experimentar temperaturas mínimas de entre 10 a 12 grados.
Para los sectores del Norte, Caribe, Pacífico, Valles de Oriente y Bocacosta, el experto pronosticó mínimas de 20 a 23 grados Celsius.
Agregó que para ambos días se espera que el sol salga a las 5:56 horas y se ocultará a las 17:37 horas.
En su reporte de condiciones atmosféricas, el Insivumeh indicó que durante la mañana y madrugada habrá nublados en las regiones al centro y norte del país durante las primeras horas de la mañana, con nubosidad dispersa en otras regiones.
Agregaron que se espera una disminución gradual de las nubes hacia el mediodía.
Durante la tarde y noche, el Insivumeh pronosticó un aumento gradual y desarrollo de nubosidad con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica de corta duración sobre cadena volcánica en el Sur de Occidente y Sur de Altiplano Central.
"Por la noche podrían presentarse nublados al norte y occidente del país. No se descartan lluvias dispersas al sur", aseguró la entidad.