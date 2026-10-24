Múltiple colisión con un autobús deja al menos 10 heridos

El kilómetro 26 de la carretera al Pacífico fue escenario de una múltiple colisión que involucró al menos cuatro vehículos, dos del transporte pesado, un carro liviano y un autobús, con saldo de al menos 10 personas heridas, reportaron los Bomberos Voluntarios este sábado, 24 de octubre de 2026.
Los rescatistas indicaron que el accidente de tránsito se produjo por causas que se desconocen. Describieron que tras varios llamados de auxilio acudieron al lugar donde los cuatro automotores se accidentaron.
Los rescatistas indicaron que en el lugar del accidente, donde permanecían el autobús y los otros vehículos involucrados en la colisión, hallaron a varias personas lesionadas que ameritaron su traslado hacia un centro asistencial.
Los rescatistas precisaron que entre los heridos había 8 pacientes con laceraciones leves y dos con trauma de cráneo. "Estas personas fueron atendidas por Bomberos voluntarios de la 29 compañía que llegaron a bordo de varias unidades tipo ambulancia", informaron.
Rescate con herramienta especial por magnitud de la colisión
Los bomberos indicaron que también fue rescatada una persona de entre los hierros retorcidos del autobús afectado por la múltiple colisión. Para lograr ese efecto, los bomberos utilizaron equipo especial hidráulico denominado quijada de la vida.
Informaron que también se estuvo monitoreando que no existieran riesgos, ya que en el accidente se encontraba involucrado un camión cisterna que transportaba gas licuado del petróleo.
Provial también reportó el accidente de tránsito y acompañó a los afectados realizando desvíos en el tránsito y señalizando en el área. Compartieron el momento en el que varios de los vehículos involucrados en la colisión fueron removidos con uso de grúas.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial indicó que el accidente ocurrió en el área del municipio de Amatitlán, departamento de Guatemala. Según las imágenes, atrás del camión cisterna de gas quedó el autobús en el impacto ocurrido.