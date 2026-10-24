VIVA presenta binomio presidencial para las elecciones 2027

El partido político Visión con Valores (VIVA) celebró su Asamblea Nacional Extraordinaria este sábado, 24 de octubre de 2026, en donde proclamó que sus próximos candidatos a la presidencia y vicepresidencia, de cara a los comicios electorales de 2027. En ese sentido, la agrupación reveló que sus aspirantes serán el ingeniero Armando Castillo, para la presidencia y el general Luis Ralda para la vicepresidencia.
En su discurso, Castillo aseguró que, de ser electo como mandatario, las cárceles del país "dejarán de ser los call center de las extorsiones, como se hace hoy". El político aseguró que en la actualidad los penales con como las puertas giratorias donde la gente entra y de la misma forma vuelve a salir.
El presidenciable de VIVA añadió que en su administración los extorsionistas, los que han derramado sangre y los violadores serán perseguidos y capturados para aplicarles la ley.
No se volverán a escapar por docenas, se los juro por Dios", aseguró Castillo al referirse a los reclusos.
Una vez capturados les vamos a aplicar esta ley; en nuestro gobierno, el que entra no sale. Escúchenlo bien, quien sale no vuelve a salir, enfatizó Castillo. "Un país en orden, también es un país sin corrupción. Ya no se puede más; la corrupción se combate con el arma que puede haber, el ejemplo", reiteró.
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Presidenciable de VIVA cita a Nayib Bukele
Castillo citó las palabras del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asegurando que, "el dinero alcanza cuando nadie se lo roba", lo que arrancó los aplausos de todos los presentes.
El político también se refirió a la movilidad asegurando que le va a devolver el tiempo a la gente, porque hoy el mismo se pierde en el tráfico, cuando las personas lo deberían disfrutar en familia con sus hijos. "Vamos a reconstruir la red vial y pondremos orden", indicó.
En el tema económico prometió que se va a asegurar de que no falte pan en ninguna mesa guatemalteca. "Las ayudas sociales las vamos a fortalecer, ahí en los hogares, donde nuestros hermanos verdaderamente lo necesitan y lo vamos a hacer de manera transparente, focalizada y temporal, para que dejen de ser vulnerables", aseguró.
En el tema de los programas sociales también habló de "políticos mediocres a los que les conviene mantenerlos así, para que dependan de sus dádivas".
También prometió darle prioridad a la red hospitalaria del país, declarando la guerra a los precios altos de las medicinas.
"Se puede hacer. Lo hemos estudiado, sabemos como hacerlo y lo vamos a hacer", reiteró.
Para resaltar ese extremo, aseguró que el partido "no recibirá financiamiento" de ningún empresario farmacéutico, para no tenerle que pedir permiso.