 Guatemala inicia transición hacia la temporada de frío
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Guatemala inicia transición hacia la temporada de frío

Pese a la transición entre la lluvia a la época fría, Guatemala aún podría enfrentar precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica.

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Una de las recomendaciones ante los frentes fríos es abrigarse bien. / FOTO: Archivo.
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Fuentes oficiales confirmaron que Guatemala se encuentra en un periodo de transición desde la época de lluvias hacia la temporada de frío, por lo que en los próximos días se espera una reducción de lluvias a nivel nacional.

Sin embargo, las autoridades citaron al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) para indicar que existe un pronóstico que indica que las precipitaciones aún pueden presentarse de manera local y acompañadas de actividad eléctrica en la región de la Boca Costa.

En ese sentido, confirmaron que, durante la última semana de octubre, se podría presentar un descenso de las temperaturas en distintas regiones del país, como parte del cambio a la época de frío.

Las autoridades recordaron que, en cuanto a las temperaturas, durante las madrugadas del jueves 22 y viernes 23 de octubre se registraron las más bajas hasta el momento, con hasta 5 grados Celsius en Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango.

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Fin de semana avanza hacia la temporada de frío

Aseguraron que para el presente fin de semana se esperan temperaturas similares en Todos Los Santos Cuchumatán, mientras que, en Occidente, las mínimas podrían oscilar entre los 8 y 10 grados Celsius.

Para la región central, la entidad pronosticó temperaturas mínimas de entre 14 y 16 grados Celsius en la ciudad capital, mientras que en las áreas de mayor elevación podrían descender entre los 10 y 12 grados.

"Como parte de la transición hacia la época fría, los pronósticos indican que durante la primera semana de noviembre podría aproximarse el primer frente frío de la temporada", aseguraron.

En años anteriores, las autoridades han solicitado a la población abrigarse bien durante la época de frío para evitar la propagación de enfermedades respiratorias. Asimismo, han solicitado a las personas con algún tipo de enfermedad que mantengan sus medicamentos a la mano.

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Números de emergencia ante desastres. - Conred.

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