 Informe revela riesgo contra voces críticas en el país
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Informe de la SIP alerta por posible violencia para silenciar voces críticas en Guatemala

El documento de la SIP recuerda los recientes asesinatos de dos periodistas y un exfiscal anticorrupción en Guatemala.

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El informe recordó dos asesinatos recientes en contra de periodistas. Imagen con fines ilustrativos., Pixabay
El informe recordó dos asesinatos recientes en contra de periodistas. Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Pixabay
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Los asesinatos de dos periodistas y de un exfiscal anticorrupción en Guatemala reavivaron "las alarmas sobre la violencia criminal" como "mecanismo" para "silenciar voces críticas", de acuerdo con el último informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

La gremial periodística recordó los asesinatos de los periodistas Carlos Cal Ical y Lisandro López Sánchez, además del exfiscal anticorrupción Francisco Solórzano Foppa, en el documento difundido este domingo, 25 de octubre de 2026, en su 82 asamblea general, que se lleva a cabo en Bogotá, Colombia.

Cal Ical fue acribillado con arma de fuego el pasado 26 de abril en el departamento de Alta Verapaz, mientras que López Sánchez perdió la vida, también en un ataque armado, el pasado 2 de octubre en el departamento de Huehuetenango, dos asesinatos considerados como mecanismo para silenciar voces críticas.

En el hecho más reciente, Solórzano Foppa, uno de los referentes de la lucha contra la corrupción en Guatemala, fue abatido por sicarios el 17 de octubre cuando jugaba fútbol en un centro deportivo, en un crimen que ha conmocionado al país centroamericano, porque no se descarta que el exfiscal haya sido ultimado para silenciar voces críticas.

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Ataques podrían ser para silenciar voces críticas

En opinión de la SIP, se han reavivado "las alarmas sobre la violencia criminal como mecanismo para silenciar a las voces críticas" en Guatemala.

La organización regional periodística también lamentó que durante el último año proliferaron las "amenazas contra integrantes de medios de comunicación, detenciones y posibles actos de criminalización, así como intentos de limitar el acceso a la información pública por parte de funcionarios del gobierno del presidente Bernardo Arévalo".

Uno de los casos establecidos como bloqueos del Gobierno a la información pública tuvo lugar en el Ministerio de Economía, que decidió "modificar la información disponible" sobre las licitaciones públicas.

En el mismo sentido, la SIP recalcó que un informe semestral de la organización Red Rompe el Miedo documentó "51 casos y 73 agresiones contra periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación".

Con información de la agencia de noticias EFE

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El informe recordó dos asesinatos recientes en contra de periodistas. Imagen con fines ilustrativos. - Pixabay

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