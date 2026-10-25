169 accidentes viales durante la temporada de lluvias

La Dirección de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL), del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda informó que desde el 1 de junio, hasta el 22 de octubre, de 2026 registró 169 hechos de tránsito y emergencias atendidas relacionados a la temporada de lluvias 2026.
La entidad destacó que entre los hechos registrados hubo, principalmente, caída de árboles, derrumbes y desprendimientos de rocas y situaciones que afectaron la circulación vehicular y pusieron en riesgo la seguridad de los usuarios de la vía.
Aseguraron que en lo que va de la temporada de lluvias 2026, El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), a través de PROVIAL, ha mantenido la atención de primera línea ante las emergencias registradas en la red vial nacional, como parte del Plan de Acción Invierno 2026, que contempla la asistencia de los hechos vehiculares ocurridos en las principales carreteras.
Provial aseguró que, de acuerdo con el consolidado institucional, la caída de árboles fue la situación más recurrente, con 65 casos, seguida de los derrumbes, con 39, y los desprendimientos de rocas, con 33. Asimismo, se atendieron 12 casos de socavamiento, siete por acumulación de agua, cinco deslizamientos de tierra, tres desbordamientos de ríos, dos deslaves, dos retiros de obstáculos y una caída de rama.
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Carreteras con más incidentes por las lluvias 2026
La citada dirección también reportó que la carretera CA-9 Norte registró la mayor cantidad de hechos reportados, con 68 casos. En segunda posición está la ruta CA-1 Occidente, con 33 emergencias.
Las brigadas de Provial también atendieron 16 emergencias en la ruta CA-2 Occidente; 12, en la CA-13; 11, en la CA-1 Oriente; y en la CITO-180, atendieron ocho.
La entidad agregó que se reportaron incidencias en la RN-10, con siete casos; CA-9 Sur, con tres; RN-1, RD-SAC-1 y CA-14, con dos cada una; así como en RN-11, RD-QUE-03, RD-SCH-14, RD-9 Norte y el área de Ciudad, con un caso cada una.
La entidad agregó que, como parte de las acciones de atención y asistencia vial, PROVIAL brindó apoyo a 9 mil 88 usuarios en las distintas rutas del país:
· CA-9 Norte concentró 3,637 personas.
· CA-2 Occidente, 1,707.
· CA-1 Occidente, 1,080.
· CA-13, 770 personas.
· CA-1 Oriente, 548 usuarios.
· CITO-180, con 342 casos;
· CA-14 con 215 personas.
· RN-10, con apoyo a 204 guatemaltecos.
Asimismo, Provial dio asistencia 100 usuarios en cada una de las rutas siguientes: RD-SCH-14, RD-QUE-03, RN-11 y RD-SAC-1. En la RD-9 se atendieron 60 personas, mientras que en el Norte atendieron a 50 usuarios en la CA-9 Sur, RN-1 y 25 en el área de Ciudad, para un total de 9,088 usuarios atendidos durante el período reportado.
"Estas acciones forman parte de la respuesta institucional para atender incidentes, apoyar a los conductores y contribuir a la seguridad vial durante la temporada de lluvias", aseguró el CIV por medio de sus canales oficiales.
Llaman a prevenir hechos al transitar por las calles
Marco López, vocero de PROVIAL, hizo un llamado a los conductores para que adopten medidas preventivas al transitar por las carreteras, especialmente ante las condiciones de riesgo que pueden presentarse durante las lluvias.
El comunicador dio los siguientes consejos al viajar por la ruta:
· Revisar el vehículo antes de salir: verificar que las llantas estén en buen estado, los frenos funcionen correctamente y los limpiabrisas se encuentren en óptimas condiciones.
· Moderar la velocidad: el pavimento mojado reduce la adherencia de los neumáticos y aumenta la distancia necesaria para frenar.
· Mantener las luces encendidas: esto permite mejorar la visibilidad del vehículo y facilitar que otros conductores lo identifiquen.
· Guardar una distancia de seguridad adecuada: aumentar el espacio entre vehículos para disponer de más tiempo de reacción ante cualquier imprevisto.
· Evitar maniobras bruscas: los frenazos repentinos y movimientos abruptos del volante pueden provocar derrapes.
· Respetar la señalización vial y las indicaciones de las autoridades: prestar especial atención en sectores con presencia de derrumbes, deslizamientos o acumulación de agua.
· Detenerse en un lugar seguro ante lluvias intensas: evitar estacionarse debajo de puentes o en curvas, donde se pueden generar condiciones de peligro.
· Extremar las precauciones con peatones y motociclistas: estos usuarios también enfrentan riesgos por la baja visibilidad y las superficies resbaladizas.
Asimismo, López aseguró que la citada cartera, por medio de PROVIAL, pide a la población que se comunique al 1520, línea disponible las 24 horas, para consultar el estado de las carreteras o reportar emergencias viales.
"El Ministerio reitera la importancia de conducir responsablemente, atender las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informado sobre las condiciones de las rutas, con el propósito de prevenir incidentes y contribuir a la seguridad de todos los usuarios de la red vial del país", finalizó.