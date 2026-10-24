Capturan al sospechoso de asesinar al dueño de un gimnasio

Como parte de las diligencias para esclarecer el asesinato del dueño de un gimnasio, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este sábado, 24 de octubre de 2026, al principal sospechoso del hecho en el municipio de la Libertad, departamento de El Petén.
Según la hipótesis, el detenido habría ejecutado un ataque armado el pasado 24 de marzo de 2025 en donde murió una persona que resultó ser el propietario de un gimnasio local. Por este caso no se han revelado los posibles móviles para que se concretara el hecho.
Medios locales dijeron que la PNC local identificó al detenido como Aníbal Alejandro Patt Polanco de 23 años, por el asesinato del dueño del gimnasio en la localidad.
Asimismo, la PNC indicó que la captura se ejecutó en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por un juzgado local, desde el 28 de septiembre de este año.
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Asesinato del dueño de gimnasio causó conmoción
Según relatos del hecho criminal, el dueño del gimnasio que falleció como consecuencia del hecho criminal era Renato Aguilar, quien fue atacado durante la madrugada, a eso de las 5:30 horas. El hecho causó conmoción en varios vecinos, quienes manifestaron su dolor por lo ocurrido y consideraron que la víctima era una persona conocida por ser alguien tranquilo.
En su momento, los Bomberos Voluntarios informaron que el hecho de violencia tuvo lugar en el barrio 3 de Abril del municipio de San Benito, departamento de Petén.
Tras recibir varios llamados de auxilio, paramédicos de la 57 compañía atendieron la emergencia, constatando que la víctima aún contaba con signos vitales, por lo que fue trasladado a la emergencia de un centro asistencial.
Sin embargo, Aguilar falleció a pocos metros de ingresar al centro asistencial, narró en su momento el vocero de Bomberos Voluntarios, Víctor Gómez.
El detenido fue trasladado hacia el juzgado de turno que lo requiere para que conozca los motivos de su detención y posteriormente enfrente audiencia de primera declaración en donde un juez podría determinar si es ligado a proceso penal por este caso.