 Asesinan al director de la Granja Penal Canadá, Escuintla
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Asesinan al director de la Granja Penal Canadá, Escuintla

Según el reporte, el funcionario habría sido ultimado en el Cantón Voladores, de la zona 3 de Escuintla.

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El ataque armado ocurrió en el cantón Voladores, zona 3 de Escuintla. , Redes sociales.
El ataque armado ocurrió en el cantón Voladores, zona 3 de Escuintla. / FOTO: Redes sociales.
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Autoridades del Sistema Penitenciario confirmaron la muerte del director de la Granja Penal Canadá, Escuintla, José Ariel Barrios Rodríguez. Según el reporte, el funcionario murió en un hecho armado que se registró en el Cantón Voladores de la zona 3 de Escuintla.

El reporte indica que el hecho violento se registró en el primer callejón, frente al numeral 8-63, en el cantón Voladores, cabecera de Escuintla. En el lugar, rescatistas localizaron a un hombre fallecido por ataque armado, identificándolo como José Ariel Barrios Rodríguez, de 41 años.

El reporte añade que la víctima mortal fungía como director de la Granja Penal Canadá, también conocida como Granja de Rehabilitación Canadá, en el departamento de Escuintla.

Según las primeras investigaciones, en el lugar fueron localizados siete casquillos y el cuerpo. El MP añadió que la víctima mortal presentaba varios impactos de arma de fuego.

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Presidios da detalles del asesinato del director del penal

Además de confirmar la información, la Dirección General del Sistema Penitenciario lamentó profundamente el fallecimiento de José Ariel Barrios Rodríguez, agente de presidios, que se desempeñaba como director en funciones de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, ubicada en Escuintla.

Describieron que el hecho ocurrió cuando, tras finalizar su período de descanso, circulaba a inmediaciones del cantón Los Voladores, a aproximadamente 10 kilómetros del centro de detención, por lo que no llegó a presentarse a su turno de servicio.

"La DGSP mantiene plena colaboración con las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y a la determinación de las responsabilidades que legalmente correspondan", indicaron.

"La institución expresa sus más sinceras condolencias a su familia, compañeros de servicio y seres queridos, a quienes acompaña con respeto y solidaridad ante esta dolorosa pérdida", añadieron.

Con información del periodista Winston Cano de Emisoras Unidas 89.7 FM.

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El ataque armado ocurrió en el cantón Voladores, zona 3 de Escuintla. - Redes sociales.

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