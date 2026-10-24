 Fotos: Motorista sale volando tras choque en la zona 12
Nacionales

Fotos: Motorista sale volando tras choque en la zona 12

Autoridades de tránsito señalaron que el accidente del motorista ocurrió en la 7ª. avenida y 13 calle de la zona 12.

Compartir:
Bomberos Municipales atendieron la emergencia. , Policía MT.
Bomberos Municipales atendieron la emergencia. / FOTO: Policía MT.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Imágenes compartidas por las autoridades de tránsito mostraron como un motorista se accidentó en la 7ª. avenida y 13 calle de la zona 12 capitalina, tras chocar con un carro en el área. Las fotografías muestran una secuencia de hechos antes, durante y posterior al impacto vehicular.

En una de las fotografías se puede apreciar que el motorista salió volando por los aires tras el impacto con un automóvil con placas particulares. Por el momento se desconoce quien de los conductores no respetó las señales de tránsito en el lugar.

Foto embed
Secuecia del accidente, compartida por las autoridades de tránsito. - Amilcar Montejo

Amílcar Montejo, vocero vial en la Municipalidad de Guatemala reportó que los agentes encargados del orden vial en la capital se encargaron de coordinar el auxilio de los cuerpos de socorro para el motorista.

Asimismo, informó que un agente agilizó el paso en el tramo, para dar prioridad a las unidades de emergencia. Añadieron que los rescatistas realizaron el traslado de una persona lesionada.

Embajada de EE. UU. se pronuncia por intimidaciones a miembros de Poder Ciudadano

Édgar Ortiz, abogado y analista político, denunció que son víctimas de seguimiento y amenazas, por lo que se vieron obligados a suspender eventos de Poder Ciudadano.

En Portada

Ataque armado deja cuatro heridos en la zona 1 capitalinat
Nacionales

Ataque armado deja cuatro heridos en la zona 1 capitalina

08:05 AM, Oct 24
Guatemala debuta con victoria en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFAt
Deportes

Guatemala debuta con victoria en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA

07:12 AM, Oct 24
Prevén ambiente cálido y soleado en gran parte del paíst
Nacionales

Prevén ambiente cálido y soleado en gran parte del país

07:24 AM, Oct 24
Videos captan el momento en que hombres armados atacaron una iglesia en Jordaniat
Internacionales

Videos captan el momento en que hombres armados atacaron una iglesia en Jordania

07:54 AM, Oct 24
El Madrid con Mourinho gana títulos, avisa el portugués ante del Clásicot
Deportes

"El Madrid con Mourinho gana títulos", avisa el portugués ante del Clásico

06:44 AM, Oct 24

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaLiga NacionalLiga de NacionesPNCJusticiaEstados UnidosFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar