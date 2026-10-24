Fotos: Motorista sale volando tras choque en la zona 12

Imágenes compartidas por las autoridades de tránsito mostraron como un motorista se accidentó en la 7ª. avenida y 13 calle de la zona 12 capitalina, tras chocar con un carro en el área. Las fotografías muestran una secuencia de hechos antes, durante y posterior al impacto vehicular.
En una de las fotografías se puede apreciar que el motorista salió volando por los aires tras el impacto con un automóvil con placas particulares. Por el momento se desconoce quien de los conductores no respetó las señales de tránsito en el lugar.
Amílcar Montejo, vocero vial en la Municipalidad de Guatemala reportó que los agentes encargados del orden vial en la capital se encargaron de coordinar el auxilio de los cuerpos de socorro para el motorista.
Asimismo, informó que un agente agilizó el paso en el tramo, para dar prioridad a las unidades de emergencia. Añadieron que los rescatistas realizaron el traslado de una persona lesionada.