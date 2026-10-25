 Clima cálido y soleado este domingo: pronóstico del tiempo
Nacionales

Pronostican clima cálido, soleado y estable para este domingo

Según el Insivumeh, un sistema de alta presión ejerce influencia sobre el territorio nacional causando esas condiciones en el clima.

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Ante el clima cálido es necesario mantenerse hidratado., Archivo.
Ante el clima cálido es necesario mantenerse hidratado. / FOTO: Archivo.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó que para este domingo, 25 de octubre de 2026, Continuará influencia de un sistema de alta presión sobre el territorio nacional, promoviendo condiciones para un clima cálido, soleado y estable.

Según la previsión durante la madrugada se experimentaron nublados parciales en la región Caribe, Franja Transversal del Norte, Altiplano Central, sur de Petén y Valles de Oriente. Para el resto de la mañana prevén un ambiente cálido y soleado, nubosidad dispersa en las regiones al norte del país y pocas nubes del sur al centro.

Durante la tarde, el Insivumeh no descarta la posibilidad de lluvias dispersas de corta duración, tras la jornada con clima cálido, especialmente antes del anochecer en lugares como la Bocacosta, el Occidente y el Suroccidente del país, a causa de las condiciones locales. Para la noche, se espera que pueda haber lloviznas en el departamento de Izabal.

El Insivumeh indicó en su previsión del clima que se espera que el viento continue predominando desde el noreste como ligero a moderado. Además, alertaron por un contraste en el clima que puede generar un ambiente frío en horas de la noche en el Occidente y el Altiplano Central del país.

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Recomendaciones ante el clima cálido

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) mantiene recomendaciones que deben tomarse en cuenta ante el clima cálido, con el fin de fortalecer la cultura de prevención en el país:

  • Utilizar protector solar.
  • Evitar la exposición directa al sol.
  • Ingerir alimentos con alto contenido de agua
  • Mantenerse hidratado.
  • Consumir alimentos frescos.

Asimismo, pidieron no dejar desatendidos a los menores y ancianos, debido a que son vulnerables y pueden quedar expuestos a enfermedades relacionadas con el calor; tomando en cuenta que, en caso de ser necesario, debe acudir al centro de salud más cercano.

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Condiciones del clima para este domingo. - Insivumeh.

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