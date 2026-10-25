 Impactante video de vehículo sin frenos en autopista Palín
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Video capta vehículo sin frenos en la autopista Palín Escuintla

El conductor del vehículo con aparentes problemas mecánicos en el sistema de frenos maniobró entre carriles.

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El conductor confirmó haber sufrido una falla en el sistema de frenos., Captura de pantalla.
El conductor confirmó haber sufrido una falla en el sistema de frenos. / FOTO: Captura de pantalla.
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Los usuarios de un carro captaron el momento exacto en el que, aparentemente, un picop se quedó sin frenos sobre la autopista Palín - Escuintla. Las imágenes que se viralizaron este domingo 25 de octubre de 2026 muestran al automotor topando en el arriate central para detener la marcha, mientras logra hacerse a la orilla.

El conductor del picop logró maniobrar entre carriles para recuperar el control y hacer que la unidad quedara del lado derecho. El video que tarda un minuto con un segundo logra evidenciar el dramatismo del momento, que esta vez culminó sin personas heridas o daños materiales.

En el desarrollo del video, quienes captaron el momento dialogan entre sí cuestionándose el origen de la falla mecánica, considerando que es el sistema de frenos. La sospecha queda confirmada cuando los ocupantes le logran preguntar al piloto "¿esta bien?" y le les responde: "Los frenos".

El carro con problemas mecánicos en el sistema de frenos es un picop de color blanco que transportaba conos anaranjados en su interior. El incidente recordó que es necesario revisar las condiciones de cada vehículo antes de salir a carretera.

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Un hombre fue captado cuando actuaba de manera inapropiada en agravio de un perro en una zona residencial de Amatitlán.

Recomendaciones para evitar accidentes por falta de frenos

Las autoridades han reiterado en varias ocasiones que es necesario hacer revisiones en los vehículos antes de salir a carretera para todo tipo de viajes.

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) ha solicitado que al manejar automóvil o motocicleta se debe evitar exceder los límites de velocidad; conducir de forma moderada y prudente.

En caso de lluvia o neblina, las autoridades piden encender las luces del vehículo y en todo momento mantener una distancia segura entre vehículos. Asimismo, afirman que, en caso de baja visibilidad, los usuarios deben detenerse en un lugar seguro hasta que se mejoren las condiciones conducción.

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El conductor confirmó haber sufrido una falla en el sistema de frenos. - Captura de pantalla.

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