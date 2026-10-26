Congreso elegirá nueva junta directiva esta semana

El Congreso de la República podría elegir esta semana a su junta directiva para el período 2027-2028. El tema fue abordado durante la reunión de instancia de jefes de bloque que se llevó a cabo este lunes.
Los legisladores abordaron los temas pendientes que están a cargo de ese organismo, entre ellos la designación de sus autoridades, y decidieron que formara parte del orden del día para la 54ª sesión ordinaria adicional, que se celebrará el martes 27 de octubre de 2026, a las 14:00 horas.
El proceso de elección se encuentra en el punto número cuatro de la agenda, donde también se incluyó la discusión de distintos proyectos de decreto que se encuentran en tercer debate.
Asimismo, se espera que se haga la elección de dos magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría para completar el período constitucional 2024-2029.
Contreras buscaría su reelección
El presidente del Congreso, Luis Contreras Colindres, ha hecho referencia a que estaría buscando su reelección. En tanto, este día compartió que continúa el proceso de diálogo a lo interno de ese organismo.
"Hay un poquito más de 81 (posibles votos, según acuerdos). Hemos hablado con todos los diputados. Tenemos un consenso y, si Dios quiere y lo quiere el Congreso, mañana habrá elección de junta directiva", dijo.
Sin embargo, mencionó que en la política las cosas pueden cambiar "de la noche a la mañana". "No quiero anticipar, hasta que la elección no se dé. Primeramente Dios, tendremos junta directiva electa mañana", expresó.
Ante las consultas de los periodistas sobre los cambios que existirían en la planilla, con respecto a la junta actual, Contreras dijo que el asunto está en discusión, pues señaló que es cuestión de los bloques decidir a quiénes estarían postulando. "Yo no me meto en eso. Minutos antes me darán la lista y así iremos con la elección", concluyó.
La Junta Directiva del Congreso de la República es integrada por el Presidente, tres Vicepresidentes y cinco Secretarios. Según la Ley Orgánica del Legislativo, la elección se hace por planilla y por medio de votación breve, requiriéndose del voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados que integran el Congreso. Debe concretarse cada año, al iniciar el período anual de sesiones o dentro de los 90 días anteriores a la sesión convocada para ese efecto.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7