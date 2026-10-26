 Cultura se pronuncia sobre supuesta participación de Orquesta Sinfónica en fiesta de 15 años
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Cultura se pronuncia sobre supuesta participación de Orquesta Sinfónica en fiesta de 15 años

Ministerio de Cultura y Deportes fija postura tras polémica por supuesta participación de la Orquesta Sinfónica Nacional en fiesta de 15 años en Zacapa

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Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala,
Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala / FOTO:
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El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) respaldó la postura de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, luego de la controversia generada durante el fin de semana por versiones que señalaban una supuesta participación de la agrupación artística en una fiesta privada de 15 años de la hija de la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, celebrada el pasado sábado.

La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala (OSN) indicó que no participa en eventos privados de ninguna índole ni ameniza actividades de carácter particular.

"Si bien algunos de los músicos que forman parte de la Orquesta Sinfónica Nacional participan en actividades particulares de carácter individual y privado, estas no representan a la institución ni implican una vinculación del Ministerio de Cultura y Deportes con la organización o realización del evento", indicó la OSN.

La  Orquesta Sinfónica Nacional a través del comunicado indicó que de conformidad con el Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección General de las Artes, todas las presentaciones de las instituciones artísticas del MCD deben gestionarse mediante los procedimientos establecidos, a través de la Dirección de Fomento de las Artes y las instancias correspondientes, las cuales evalúan, verifican y autorizan las solicitudes, conforme a los criterios aplicables.

La cartera de cultura agregó que que la participación individual de músicos en actividades privadas no constituye una presentación institucional de la Orquesta Sinfónica Nacional ni de las demás agrupaciones artísticas bajo su administración.

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Durante el encuentro se abordaron asuntos de interés nacional y fortalecimiento institucional.

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