Arévalo se reúne con presidentes de CSJ, Congreso y CC

Los presidentes de los tres poderes del Estado y de la Corte de Constitucionalidad (CC) se reunieron este lunes 26 de octubre en el Palacio Nacional para abordar asuntos de interés nacional, informó el Organismo Judicial (OJ).
El presidente Bernardo Arévalo sostuvo una reunión de trabajo junto a Jenny Noemy Alvarado Tení, presidente del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, y la presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), Annabella Morfin.
"El encuentro constituyó un espacio de diálogo, en el que se abordaron temas de interés nacional, reafirmando el respeto a la independencia de los organismos del Estado, el orden constitucional y el compromiso compartido de fortalecer la institucionalidad democrática.", indicó el Organismo Judicial a través de redes sociales.
El pasado 25 de junio también se reunieron los presidentes de los organismos, con el objetivo de profundizar la coordinación interinstitucional entre los organismos e instituciones del Estado.
La reunión fue convocada por el presidente, Arévalo, "Junto a las autoridades de los tres organismos del Estado, la Corte de Constitucionalidad y el nuevo Fiscal General, coordinamos acciones para fortalecer la institucionalidad, cerrar espacios a la corrupción y garantizar que la ley se aplique con independencia.", manifestó el mandatario en esa ocasión.
Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento institucional, el combate a la corrupción y la independencia judicial.
Asimismo, se destacó la importancia de que cada organismo ejerza plenamente las funciones que la Constitución le asigna, con absoluta independencia y respeto a la separación de poderes, pero manteniendo una coordinación y articulación permanente en aquellos ámbitos donde el trabajo conjunto permite brindar mejores resultados a la ciudadanía.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7*