Arévalo se reúne con autoridades de CSJ, Congreso, CC y MP

Los presidentes de los tres poderes del Estado, así como la magistrada presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gladys Annabella Morfín Mansilla, y el Fiscal General de la República, Fiscal General de la República de Guatemala y Jefe del Ministerio Público (MP) es Gabriel Estuardo García Luna, se reunieron la tarde de este jueves 25 de junio en Casa Presidencial con el objetivo de profundizar la coordinación interinstitucional entre los organismos e instituciones del Estado.
La reunión fue convocada por el presidente, Bernardo Arévalo, "Junto a las autoridades de los tres organismos del Estado, la Corte de Constitucionalidad y el nuevo Fiscal General, coordinamos acciones para fortalecer la institucionalidad, cerrar espacios a la corrupción y garantizar que la ley se aplique con independencia.", manifestó el mandatario.
"Debemos recuperar el propósito de las instituciones: servir al pueblo de Guatemala", agregó el presidente, a través de una publicación en X.
Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento institucional, el combate a la corrupción y la independencia judicial.
Asimismo, se destacó la importancia de que cada organismo ejerza plenamente las funciones que la Constitución le asigna, con absoluta independencia y respeto a la separación de poderes, pero manteniendo una coordinación y articulación permanente en aquellos ámbitos donde el trabajo conjunto permite brindar mejores resultados a la ciudadanía.
El Organismo Judicial (OJ), informó que el encuentro busca promover acciones que contribuyan al fortalecimiento de la institucionalidad, el respeto al orden constitucional y la efectiva aplicación de la ley en beneficio de la población guatemalteca.
En la misma reunión además participaron la Presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, doctora Claudia Lucrecia Paredes Castañeda y el Presidente del Congreso, Luis Contreras Colindres.
Con información de Winston Cano y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*