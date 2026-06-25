CC ratifica fallo de cierre del caso Odebrecht

La Corte de Constitucionalidad (CC) emitió este jueves, 25 de junio, una resolución por medio de la cual ratificó el fallo que declaró el cierre del caso Odebrecht. De esta manera, se beneficia al exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi, para que no enfrente juicio.
El alto tribunal constitucional declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el Estado de Guatemala, por medio de la Procuraduría General de la Nación (PGN) como tercero interesado, y por el Ministerio Público (MP).
De esta manera, se confirmó la sentencia que favorece al acusado y se avala la clausura de la investigación en este expediente judicial.
En el documento emitido, la CC detalló que aprecia la resolución reclamada y que esta carece de motivación suficiente, ya que resultan superficiales los razonamientos que sustentan la decisión.
En julio de 2023, el Juzgado de Mayor Riesgo "D", a cargo de la jueza Abelina Toscano Cruz, resolvió a favor del exfuncionario al considerar que no existían indicios suficientes para que enfrentara un proceso penal dentro de la referida investigación.
El MP lo señalaba de supuestamente integrar una red que cometió diversos actos de corrupción bajo modalidades que incluían el cobro de coimas a la constructora brasileña Odebrecht, a cambio del pago de deuda y nuevos proyectos en Guatemala.
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Sinibaldi señaló "terribles ilegalidades"
En 2022, tras salir de una audiencia en tribunales, Sinibaldi aseguró que la investigación relacionada con el caso Odebrecht, en la que figuraba entonces como sindicado, había estado marcada por "terribles ilegalidades".
Según el exfuncionario, el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, y su equipo de trabajo estuvieron detrás de las anomalías cometidas al suscribir convenios de colaboración eficaz dentro del expediente.
A criterio de Sinibaldi, el exfiscal Sandoval y otras personas, incluidas las fiscales auxiliares Amy Girón y Siomara Sosa, así como "un buen grupo de abogados", participaron como cómplices de Odebrecht en Guatemala.
Mencionó que "tristemente" hay personas que han sido condenadas con mentiras y falsedades, por lo que resaltó que él "no se iba a dejar condenar" con base en los argumentos que se han planteado.
* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7