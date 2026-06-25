Luis Gómez busca recuperar propiedades

En el Juzgado de Extinción de Dominio, a cargo del juez Delmar González, se llevó a cabo este jueves, 25 de junio, la audiencia en la que Luis Gómez, ex vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU), solicitó la devolución de propiedades que se encuentran inmovilizadas.
El empresario enfrentó proceso penal en seguimiento de la investigación del caso Transurbano y en junio de 2025 fue favorecido con el sobreseimiento en una resolución emitida por el juez Mario Hichos, titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal.
El Ministerio Público (MP) le atribuía una serie de delitos, incluidos asociación ilícita, peculado y lavado de dinero u otros activos por presuntamente estar involucrado con irregularidades tras la implementación del sistema prepago en los autobuses.
Gómez se entregó a la justicia el 2 de marzo de 2019, luego de permanecer prófugo en Nicaragua. Desde entonces enfrentaba proceso penal dentro del caso. Tras la resolución emitida por el juez Hichos, quedó sin efecto el procedimiento en su contra por los delitos señalados.
Pide levantar medidas cautelares
Aunque resolvió su situación por la vía penal, el tema de la extinción de dominio continúa en proceso. En ese sentido, en la diligencia desarrollada esta mañana, Gómez planteó la solicitud formal, por medio de su abogado, para recuperar los bienes inmovilizados.
Se trata de 25 propiedades, ubicadas en los departamentos de Petén, Escuintla y Guatemala, las cuales pertenecen a la empresa Tecnológica y Proyectos S.A.
Según los argumentos expuestos por la Fiscalía de Extinción de Dominio, el exrepresentante de Transurbano adquirió los inmuebles de manera ilícita, por lo que se opuso a que se levanten las medidas cautelares y reiteró la petición para que los mismos pasen a favor del Estado de Guatemala.
El juez a cargo del caso escuchó los planteamientos de las partes y programó para el 3 de julio la próxima audiencia, en la que se estaría dando a conocer la resolución con respecto a se levantará o no la inmovilización de las propiedades.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.