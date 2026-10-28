Minex anuncia nuevo Embajador de Guatemala en EE. UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que Hugo Beteta presentó su renuncia al cargo de embajador de Guatemala ante los Estados Unidos de América para incorporarse como asesor a la Presidencia de la República a inicios del próximo año.
Beteta fue nombrado representante diplomático en la nación norteamericana en abril de 2024 y asumió formalmente las funciones en junio de ese mismo año.
La Cancillería informó que Julio Saavedra, quien hasta ahora se ha desempeñado como procurador General de la Nación, será próximamente su sucesor, quien ya cuenta con el beneplácito correspondiente.
El Gobierno todavía no ha brindado detalles con respecto a quién estaría ocupando la vacante que quedaría en la referida institución tras la salida de Saavedra.
Relaciones Guatemala - EE. UU.
Guatemala ha asegurado en reiteradas ocasiones que Estados Unidos es un aliado en cuanto al combate del crimen transnacional, el seguimiento de otras amenazas a la seguridad de la región, la búsqueda de la prosperidad y el fortalecimiento institucional, así como la lucha contra la corrupción.
En ese contexto, la representación diplomática en Washington tiene una importancia estratégica para el para el país, tomando en cuenta que articula la cooperación bilateral.
El Gobierno estadounidense ha manifestado su interés en trabajar con la administración del presidente Bernardo Arévalo, desde que asumió el cargo en enero de 2024. Y durante su gestión se ha dado seguimiento a iniciativas conjuntas enfocadas en la atención de los temas mencionados.
Asimismo, Guatemala está por llevar a cabo las Elecciones Generales de 2027. En ese contexto, en agosto pasado el embajador Hugo Beteta compañó a magistrados del Tribuanl Supremo Electoral (TSE) a una reunión con el Departamento de Estado de EE. UU., donde se abordaron las acciones institucionales previstas para el próximo año, destinadas a garantizar un proceso electoral legítimo, ordenado y transparente.
* Con información de Edgar Quiñónez, Emisoras Unidas 89.7