 Capturan a implicado en muertes de exjuez y director de centro carcelario
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Capturan a implicado en muertes de exjuez y director de centro carcelario

El sospechoso fue ubicado en un sector de Escuintla.

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. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad capturaron a un hombre que presuntamente sería responsable de participar en dos ataques armados que cobraron la vida de igual número de personas. El operativo se llevó a cabo en la colonia Los Voladores, zona 3 del departamento de Escuintla.

Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), el sospechoso es un hombre de 25 años que tenía vigente una orden de captura por el delito de asesinato, emitida el 29 de octubre por un juzgado de la referida localidad.

Investigadores de la #DEIC y fiscales del #MP capturaron a Henry "N", de 25 años, durante un allanamiento en la colonia Los Voladores, zona 3 de Escuintla, en cumplimiento de una orden de captura por el delito de asesinato, emitida el 29 de octubre por un juzgado de ese departamento.

La captura se realizó en seguimiento a dos ataques armados: el primero, ocurrido el 11 de octubre en la zona 1 de Escuintla, donde murió un exjuez de Asuntos Municipales y dos hombres resultaron heridos.

El segundo se registró el 23 de octubre en la zona 3 de ese municipio, donde falleció el director en funciones de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, Escuintla.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado respectivo y las investigaciones continúan.

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