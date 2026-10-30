Familia de Melisa Palacios pide investigar supuesta salida de prisión de Fernanda Bonilla

La familia de Melisa Palacios, por medio de un comunicado, indicó que en relación con la salida del centro de detención de la privada de libertad María Fernanda Bonilla Archila, el pasado 22 de octubre, se conoce que se realizaron las diligencias médicas que presuntamente requería, conforme a los protocolos que el propio Sistema Penitenciario dio a conocer mediante su comunicado oficial.
También el pronunciamiento hizo mención de las numerosas publicaciones que circularon en redes sociales respecto a una supuesta asistencia de la sindicada a una celebración de quince años, realizada en Chiquimula el 25 de octubre.
Según los Palacios, Bonilla habría sostenido una transmisión en vivo, por más de una hora, desde el centro carcelario, interactuando con una persona que presuntamente se encontraba en dicha celebración, por lo que no se puede asegurar que haya asistido físicamente al evento.
En ese sentido, señaló que será el Sistema Penitenciario el encargado de investigar lo sucedido, establecer cómo pudo ocurrir y deducir las responsabilidades administrativas o legales que correspondan.
Mientras tanto, la familia de la joven universitaria asesinada informó que se presentó la denuncia respectiva ante el Ministerio Público para que los hechos sean investigados conforme a derecho.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7