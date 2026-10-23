 Familia de Melisa Palacios cuestiona permiso para Bonilla
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Familia de Melisa Palacios se pronuncia sobre autorización para traslado de Bonilla a un hospital

Un tribunal autorizó que María Fernanda Bonilla sea trasladada a un hospital privado en la capital para recibir tratamiento.

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María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, implicados en el crimen contra Melisa Palacios, comparecen a audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo C el martes 2 de septiembre., Omar Solís/Emisoras Unidas
María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, implicados en el crimen contra Melisa Palacios, comparecen a audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo C el martes 2 de septiembre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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La familia de Melisa Palacios, una joven asesinada en Zacapa en 2021, emitió un pronunciamiento luego de que se hiciera pública la información sobre una autorización que le otorgó el Tribunal de Mayor Riesgo C a María Fernanda Bonilla, una de las principales sospechosas del crimen, para ser trasladada a un centro asistencial privado.

El órgano jurisdiccional determinó que la sindicada podrá ser llevada por los guardias del Sistema Penitenciario al hospital ubicado en la zona 15 capitalina con el fin de que reciba tratamiento por supuestos padecimientos renales.

"Manifestamos nuestra profunda preocupación y hacemos un llamado firme al Organismo Judicial y al Sistema Penitenciario para que actúen con responsabilidad, transparencia y estricto apego a la ley", expresó al respecto la familia de la víctima.

En el comunicado, señaló que se reconoce el derecho de toda persona privada de libertad de recibir atención médica digna y oportuna, pero pidió que las disposiciones relacionadas con este tema se manejen con base en los controles correspondientes y no se usen para evadir a la justicia ni recibir privilegios injustificados.

Esta postura se basa en que, según detalló la familia, durante el tiempo en el que la acusada permaneció en el Centro Carcelario Los Jocotes, en Zacapa, recibieron información sobre presuntas salidas del recinto por motivos de salud sin una orden judicial previa, mismas que solamente se notificaron al Organismo Judicial después de que ya habían ocurrido.

De igual forma, se mencionó que existen señalamientos sobre supuestas salidas para actividades que no corresponderían a citas médicas, entre ellas la asistencia a un funeral en 2024, visitas odontológicas y desplazamientos a centros comerciales.

"También hemos conocido señalamientos que ponen en duda la veracidad de algunos informes médicos que presuntamente habrían servido para justificar determinadas salidas", añadió.

En ese sentido, la familia de Melisa consideró que deben realizarse las investigaciones correspondientes para esclarecer lo que realmente ocurrió y deducir las responsabilidades administrativas y penales.

"Hacemos un llamado al Organismo Judicial para que verifique rigurosamente las circunstancias de cada traslado, la documentación médica que lo respalda, las autorizaciones correspondientes y el cumplimiento de las medidas judiciales", se lee en el comunicado.

Tribunal autoriza que implicada en crimen contra Melisa Palacios sea trasladada a hospital

María Fernanda Bonilla recibirá tratamiento en un hospital privado.

A la espera de juicio

Melissa Palacios, era estudiante universitaria y tenía 21 años cuando ocurrió el crimen en su contra. Su familia reportó su desaparición el 4 de julio de 2021 en San Jorge, Zacapa.

Un día después, los bomberos localizaron su cuerpo sin vida, con señales de violencia, en la aldea La Palma, en Río Hondo, Zacapa.

Fernanda Bonilla Archila y su guardaespaldas José Luis Marroquín fueron detenidos el 25 de agosto de 2021 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Actualmente, los sindicados están a la espera de que se desarrolle el juicio en el que se determinará si son responsables o no de delito de asesinato. El inicio del debate está previsto para diciembre de 2027.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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