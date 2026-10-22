Tribunal autoriza que implicada en crimen contra Melisa Palacios sea trasladada a hospital

El Tribunal de Mayor Riesgo C otorgó este jueves, 22 de octubre, un permiso para que María Fernanda Bonilla, sindicada en el caso que se sigue por la muerte de Melisa Palacios, sea trasladada desde prisión hacia un centro asistencial.
Según el fallo judicial, los guardias del Sistema Penitenciario podrán movilizar a la acusada hacia un hospital privado de la zona 15 para recibir el tratamiento necesario debido a que presenta padecimientos renales.
Bonilla y José Luis Marroquín fueron enviados a juicio debido a que el Ministerio Público (MP) los señala como los principales sospechosos de quitarle la vida a la joven universitaria en Zacapa.
Inicialmente fueron señalados de homicidio en estado de emoción violenta, pero en septiembre pasado se hizo la modificación y enfrentarán a la justicia por el delito de asesinato. Con este cambio no podrán optar a la aceptación de cargos para reducir la pena, una vía que la defensa había buscado en reiteradas ocasiones; sin embargo, este cargo no cuenta con medidas sustitutivas, ni permite el proceso de aceptación.
El debate contra estas personas quedó programado para el 14 de diciembre de 2027. Mientras tanto, los acusados fueron enviados a prisión, aunque ahora Bonilla tendrá permiso para salir a las consultas médicas.
Crimen de Melissa Palacios
Melissa Palacios, era estudiante universitaria y tenía 21 años cuando ocurrió el crimen en su contra. Su familia reportó su desaparición el 4 de julio de 2021 en San Jorge, Zacapa.
Un día después, los bomberos localizaron su cuerpo sin vida, con señales de violencia, en la aldea La Palma, en Río Hondo, Zacapa.
Fernanda Bonilla Archila y su guardaespaldas José Luis Marroquín fueron detenidos el 25 de agosto de 2021 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
Durante las primeras audiencias se indicó que Melissa Palacios mantuvo una relación sentimental con Fernanda Bonilla Archila y que aún mantenían contacto.
La Fiscalía evidenció con captura de pantallas unos mensajes de chat entre Bonilla y su guardaespaldas, con lo que se busca imputar a la acusada. Aparentemente se mostraba molesta y amenazó con atacar a Palacios.
El caso por la muerte de la estudiante estaba a cargo del Juzgado de Chiquimula; sin embargo, el Ministerio Público (MP) solicitó el cambio de judicatura bajo el argumento de que existía una situación de amenazas y presencia de personas fuertemente armadas en el perímetro de este recinto en los momentos en que se desarrollaban las audiencias.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7