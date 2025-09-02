Caso Melisa Palacios: Bonilla y Marroquín enviados a juicio por asesinato

La jueza Carol Yesenia Berganza, del Juzgado de Mayor Riesgo C, resolvió la tarde de este martes 2 de septiembre que María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín sean enviados a juicio por su presunta participación en la muerte de Melisa Palacios.
Con el cambio de delito a asesinato, Bonilla y Marroquín, no podrán optar a la aceptación de cargos para reducir la pena, ya que el delito de asesinato no cuenta con medidas sustitutivas, ni permite la aceptación de cargos.
La jueza además programó para el 8 de septiembre la audiencia de ofrecimiento de prueba, en un Tribunal integrado por tres jueces.
La jueza considero que los sindicados no actuaron en estado de emoción violenta, ya que transcurrieron 12 horas entre la última comunicación entre Bonilla y Palacios, con el acto ilícito, por lo que no hubo inmediatez, además Bonilla rechazó realizarse un examen psiquiátrico.
Crimen de Melissa Palacios
Melissa Palacios, era estudiante universitaria y tenía 21 años cuando ocurrió el crimen en su contra. Su familia reportó su desaparición el 4 de julio de 2021 en San Jorge, Zacapa.
Un día después, los bomberos localizaron su cuerpo sin vida, con señales de violencia, en la aldea La Palma, en Río Hondo, Zacapa.
Fernanda Bonilla Archila y su guardaespaldas José Luis Marroquín fueron detenidos el 25 de agosto de 2021 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
Durante las primeras audiencias se indicó que Melissa Palacios mantuvo una relación sentimental con Fernanda Bonilla Archila y que aún mantenían contacto.
La Fiscalía evidenció con captura de pantallas unos mensajes de chat entre Bonilla y su guardaespaldas, con lo que se busca imputar a la acusada. Aparentemente se mostraba molesta y amenazó con atacar a Palacios.
El caso por la muerte de la estudiante estaba a cargo del Juzgado de Chiquimula; sin embargo, el Ministerio Público (MP) solicitó el cambio de judicatura bajo el argumento de que existía una situación de amenazas y presencia de personas fuertemente armadas en el perímetro de este recinto en los momentos en que se desarrollaban las audiencias.
Con información de Omar Solís y Angel Oliva, Emisoras Unidas, 89,7*