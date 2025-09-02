Caso Melisa Palacios: MP pide juicio por asesinato

El Ministerio Público (MP) solicitó este martes 2 de septiembre al Juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de la jueza Carol Berganza, que las dos personas sindicadas en el caso que se sigue por el crimen contra Melisa Palacios enfrenten juicio por el delito de asesinato.
La petición fue planteada durante la audiencia de etapa intermedia, la cual se inició en horas de la mañana. Se trata de la primera diligencia en la Ciudad de Guatemala a la que comparecen María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, pues el caso antes era conocido por un juzgado de Chiquimula.
Por su parte, la defensa de los sospechosos de la muerte de la joven estudiante solicitó que el delito que se les atribuya a sus patrocinados sea el de homicidio en estado de emoción violenta y no asesinato. También insistió durante la diligencia en que pueda conocerse la petición para que se aplique el proceso de aceptación de cargos.
Sin embargo, será hasta que concluya la fase intermedia que se dé paso a la audiencia donde se aborde tal solicitud. A esto le seguirá una tercera audiencia en la que se conocerá también la petición para modificar las medidas de coerción que enfrentan los sindicados, quienes en la actualidad guardan prisión en la cárcel Mariscal Zavala.
Presentan argumentos e indicios
El Ministerio Público dio a conocer en la audiencia detalles de la información extraída a través del testigo "A" y presentó audios donde se escucha a Palacios pedir que no le hagan daño. También mostró conversaciones que se dieron entre la víctima y Bonilla donde, según lo descrito por los fiscales, se refleja que aparentemente tenían una relación.
Luego de presentar un fotograma de todo el caso. El MP hizo la petición para que se les acredite el delito de asesinato a los sindicados, pues manifestó que el delito de "estado emocional" no encuadra en el caso por existir una planificación que terminó con la vida de la víctima.
Mientras tanto, los abogados argumentaron que la investigación del Ministerio Público refleja ciertas falencias y no demuestran con claridad la supuesta participación de los procesados.
La defensora de Bonilla, Victoria Gobern, mostró una carpeta con 208 documentos como respaldo y aseguró que no hay ningún testimonio y no existe un medio de investigación que involucre a su patrocinada.
Por su parte, Daniel Pineda, defensor de Marroquín, cuestionó que la fiscalía tenga una investigación sólida del caso. "¿En qué momento acreditan, como lo quiere hacer constar el Ministerio Público, que confiesan llevar a una persona a un lugar desolado para darle muerte?", expuso.
Añadió que en realidad se trata de alguien que pudo haber cometido un crimen en un estado de emoción violenta, en un estado transitorio, donde puede perder el control en algún momento de lo que habla y hace, alguien que no logra controlar sus reacciones.
"No se sabe a quién se está refiriendo ella cuando menciona esas palabras. No se sabe y tampoco se comprueba que se refiere a Melisa Palacios", expresó.
Durante la jornada, se dio la oportunidad de que Bonilla y Marroquín rindieran declaración; sin embargo, ambos se negaron. La audiencia continuaba en desarrollo hasta las 18:30 horas.
* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas.